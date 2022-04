Das sind unsere Spitzenkandidaten zur Landtagswahl NRW

Gabi Fechtner, 44 Jahre, Werkzeugmacherin, Vorsitzende der MLPD

Als Schülerin war ich in der antifaschistischen Jugendbewegung und gegen den Irak-Krieg aktiv.

Ich fordere: Stopp der Weltkriegsvorbereitung! Wir brauchen eine Debatte über Alternativen zu diesem Krisen getriebenen System. Gegen Denkverbote, gib Antikommunismus keine Chance! Dem echten Sozialismus gehört die Zukunft!

Anna Vöhringer, 25 Jahre, Krankenschwester, REBELL-Vorsitzende

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. 50 000 Betriebe in Deutschland haben in den letzten zehn Jahren die Ausbildung eingestellt. Der Kapitalismus zerstört unsere Zukunft! Deshalb bin ich im REBELL.

Peter Römmele, 45 Jahre, Elektriker, Landesvorsitzender der MLPD NRW

Ich bin aktiv in der Gewerkschaft IG-Metall Bei Thyssenkrupp wird die Belegschaft ausgebeutet und ist trotz erfolgreichem Übernahmekampf überaltert.

Ich bin für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und die unbefristete Übernahme aller Azubis entsprechend ihrer Ausbildung. Wir brauchen einen Lohnnachschlag!

Fritz Ullmann, 42 Jahre, Texter, zwei Kinder

Seit 24 Jahren bin ich politisch aktiv, zuerst in einer Friedensinitiative gegen den Kosovo-Krieg. Ich kämpfe aber nicht nur gegen imperialistische Kriege, sondern bin auch aktiver Antifaschist, LGBTQ-Aktivist und war elf Jahre lang im Stadtrat in Radevormwald. Meine Erfahrungen will ich für einen wirklichen Fortschritt einsetzen.

Stefan Engel, 68 Jahre, Leiter der Redaktion „REVOLUTIONÄRER WEG“

Ich bin gelernter Betriebsschlosser und war 37 Jahre Parteivorsitzender der MLPD. Ich bin bewusst aus dieser Funktion für einen rechtzeitigen Generationenwechsel zurückgetreten und konzentriere mich heute auf die theoretische Arbeit der MLPD.

Wer sind wir

Das Internationalistische Bündnis ist ein Zusammenschluss fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg. Mittlerweile machen 40 Organisationen und 40.000 eingetragene Unterstützer mit. Aktuell rufen wir auf:

„Nur die internationale Arbeitereinheit kann den Kriegstreibern Einhaltgebieten! Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!“

Die MLPD hat ihre Liste für Mitglieder des InterBündnis geöffnet, das ist die Internationalistische Liste MLPD, die ihr wählen könnt.

Dein Wahltag am 15. Mai: Im Wahllokal MLPD wählen!