Was tun gegen einen 3.Weltkrieg?

kennt ihr schon den Jugendverband REBELL? Jetzt ist Eure Gelegenheit! Dazu haltet ihr eine Sondernummer unseres REBELL-Magazins in der Hand!

Corona, Weltwirtschafts- und Finanzkrise, eine drohende Umweltkatastrophe, jetzt der Krieg in der Ukraine – wohin man sieht, herrscht Krisenchaos! Aber: wir passen uns daran nicht an! Wir nehmen die Zukunft selbst in die Hand. Wir sehen nicht nur die Probleme, sondern haben eine Lösung. Deshalb kämpfen wir für den echten Sozialismus, zusammen mit der MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands).

Neugierig geworden? Der REBELL arbeitet in 60 Städten in ganz Deutschland. Unser nächster Höhepunkt wird das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen – ein Festival für den Weltfrieden, das wir in diesem Magazin vorstellen. Wir treten mit der Internationalistischen Liste/MLPD zur Landtagswahl in NRW an. Lern unsere Kandidaten kennen.

Wir sind Rebellinen, organisieren Protest und Widerstand. Erfahre mehr über unser vielseitiges Bildungsprogramm zum Welt-verstehen und -verändern! Organisier Dich im REBELL!

Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!