Wir unterstützen den palästinensischen Befreiungskampf und kritisieren die menschenverachtende imperialistische und zionistische Aggression Israels in Gaza

Der 7. Oktober 2023 kann dafür nicht als Berechtigung herhalten. Die Unterdrückung des palästinensischen Volks dauert seit Jahrzehnten an: Seit dem Moment, als der Staat Israel unter zionistischer Führung die Unterdrückung und Vertreibung des palästinensischen Volks mit der Nakba 1948 begann. Mit der Blockade seit 2007 wurde der Gazastreifen in ein dicht besiedeltes Freiluft-Gefängnis unter brutaler israelischer Besatzung verwandelt. Mit dem Krieg ist die Zahl palästinensischer Gefangener auf über 10.000 gestiegen, über 2.000 davon in Administrativhaft3 ohne Anklage, Gerichtsverhandlung und Beweise.