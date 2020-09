Die MLPD zeigt seit 50 Jahren Rückgrat und Offensivgeist gegen den Antikommunismus.

Sie ist eine Partei neuen Typs.

Sie ist die einzige Partei Deutschlands, die in Industriebetrieben die Arbeiter gegen die Monopole zusammenschließt. Als revolutionäre Arbeiterpartei verwirklicht sie auch in der Gewerkschaft, an der Uni und im Wohngebiet eine Kleinarbeit. Sie wirft ihre Überzeugungen nicht für Parlamentspöstchen über Bord. Die MLPD hat eine solide theoretische Grundlage mit der Buchreihe REVOLUTIONÄRER WEG, die alle Fragen der Zeit konkret analysiert, bewusst mit dem Marxismus-Leninismus durchdringt und ihn weiter entwickelt. Sie ist die Partei der Befreiung der Frau, der Rebellion der Jugend, des radikalen Umweltschutzes und des Internationalismus.

Weil der Einfluss der MLPD wächst, unterdrücken Staat und Monopole die MLPD zunehmend. Stefan Engel, langjähriger Vorsitzender der MLPD und Leiter der Redaktion ihres theoretischen Organs, wurde willkürlich zum „Gefährder“ erklärt. Der Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ gibt dafür die Richtung an, während er zugleich zahlreiche Verstrickungen zu faschistischen Kräften aufweist. Die Parole der angeblichen „Ideologiefreiheit“ verteufelt die Freiheitsideologie des Kommunismus. Mit der Losung „keine Parteien“ wird versucht, in den sozialen Bewegungen die revolutionäre Partei zu unterdrücken, während die kapitalismustreuen Parteien mit ihrer Ideologie penetrant in den Medien hofiert werden.

Flagge zeigen für wirkliche Überparteilichkeit und demokratische Rechte und Freiheiten!