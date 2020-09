Die Kritik am Antikommunismus nimmt zu, er ist in der Krise!

Deshalb muss er in immer neuen Varianten auftreten. Der letzte Schrei ist nach einem Beschluss des Bundestags die Lüge vom angeblich „linken Antisemitismus“. Er richtet sich gegen die völlig berechtigte Kritik der MLPD und anderen an der rassistischen Politik der imperialistischen Netanjahu-Regierung in Israel gegenüber den Palästinensern. Der wirkliche Antisemitismus wird damit gefährlich verharmlost!

Die MLPD kritisiert alle imperialistischen Systeme, unabhängig von der Religion ihrer Träger. Sie ist konsequent gegen Antikommunismus, Rassismus, Antisemitismus und Faschismus. Wir lehnen es grundsätzlich ab, die Menschen nach erster, zweiter oder dritter Klasse einzuteilen.