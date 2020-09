„Der Sozialismus ist die Zusammenfassung der fortgeschrittensten Ideen und Errungenschaften der Menschheit

Er ist kein ausgedachtes Schema und schon gar keine Gleichmacherei, sondern erwächst aus dem vielfältigen Leben und Kampf der Massen. Er ist der nächste notwendige gesellschaftliche Schritt vorwärts“ – so heißt es im Programm der MLPD.

Die MLPD verteidigt die großen Leistungen der ehemaligen sozialistischen Länder. Sie führt zugleich eine notwendige Kritik an Versäumnissen, Fehlern und Problemen bis hin zu Verbrechen, die im Namen des Sozialismus passierten, um daraus schöpferische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Wiederherstellung des Kapitalismus in allen ehemals sozialistischen Ländern nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 war eine historische Niederlage des Sozialismus. Eine Bürokratenclique an der Spitze von Partei, Wirtschaft und Staat übernahm die Macht. Karrierismus, bürgerlicher Ehrgeiz und Bereicherung trieb sie an, statt sozialistischer Werte wie Solidarität, Selbstlosigkeit und Bescheidenheit. Der revisionistische Verrat am Sozialismus in der Sowjetunion, die eingeschränkt demokratische Ordnung der DDR unter Ulbricht und Honecker, die Verwandlung Chinas in ein sozialimperialistisches Land nach dem Tod Mao Zedongs waren Wasser auf die Mühlen des Antikommunismus. Dieser nutzt das schamlos aus, alle Verbrechen und Probleme dieser Zeit dem Sozialismus in die Schuhe zu schieben. Die MLPD hat mit einem System der Selbstkontrolle und unabhängigen Kontrollkommissionen Lehren gezogen, wie der Sozialismus zukünftig gesichert und weiterentwickelt werden kann.