Gib Antikommunismus keine Chance

Marx und Engels machten den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft! Der Sozialismus befreite unter Führung von Lenin, Stalin und Mao Zedong zeitweise ein Drittel der Menschheit, war Vorreiter in der Befreiung der Frau, im Umweltschutz, in der Gesundheitspolitik, in breiter Demokratie für die Arbeiterklasse und die Massen. Dagegen stand der Antikommunismus immer auf der reaktionären Seite der Geschichte: Er rechtfertigt Kriege und Verbrechen gegen sozialistische Länder. In den 1950er-Jahren wurden in den USA der McCarthy-Ära zehntausende fortschrittliche Menschen wegen ihrer Überzeugungen verfolgt. Antikommunistische Pogrome, Terror und Faschismus haben seit dem II. Weltkrieg Millionen Menschen auf dem Gewissen – so in Indonesien, Chile oder in der Türkei. In Deutschland hat der Antikommunismus seit dem Verbot der KPD 1956 Verfassungsrang. Er diffamiert Befreiungsbewegungen als „Terrorismus“.

Wer für Demokratie und Freiheit ist, muss auch den Antikommunismus bekämpfen.