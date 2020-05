Weitere Leidtragende: Frauen, Flüchtlinge, kleine Selbständige, Klein- und Mittelbauern, alte Menschen

Millionen Frauen müssen weiter in Fabrik, Supermarkt, Home Office oder Pflege arbeiten – und zu Hause Unterricht, Schulkantine und Kindergarten ersetzen. Familien und besonders die Mütter stehen am Rand des Kollapses. Schüler sind im Chaos, Studenten verlieren ihre Jobs. Alte Menschen, die eines besonderen Schutzes bedürfen, sind in Pflegeheimen sogar besonders gefährdet. Tausende kleine selbständige Existenzen werden diese Krise nicht überleben. Supermarktketten nutzen die Situation, die Erzeugerpreise an die kleinen Bauern zu drücken. Flüchtlinge leben in Verhältnissen, die ein Hohn auf sämtliche Beschlüsse zur Corona-Vorsorge sind.

Staatliche Hilfe und Notbetreuung für Familien zur Betreuung von Kindern und Alten!

Sofortige Evakuierung aller Flücht­lings­lager und Massenunterkünfte!

Aufnahme von Schwerstkranken aus anderen Ländern.

Staatliche Hilfen für kleine Selbständige und Klein- und Mittelbauern!