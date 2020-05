Vereinigte sozialistische Staaten der Welt könnten Menschheitsprobleme lösen

Hunderte Millionen Menschen beweisen derzeit Solidarität, Selbstlosigkeit, Disziplin, größte Fähigkeiten. In einer sozialistischen Planwirtschaft gibt es keine Wirtschaftskrisen mehr, da der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung aufgehoben wird. Die fortgeschrittensten Ideen und Errungenschaften der Medizin, des Umweltschutzes, der Produktion, der Wissenschaft, der weltweiten Diskussion um die besten Lösungen, der Lebensmittelversorgung usw. würden zielgerichtet eingesetzt. Doch dafür braucht es eine internationale sozialistische Revolution unter Führung der Arbeiterklasse im Bündnis mit den Milliarden Unterdrückten dieser Erde. Aus den Errungenschaften wie auch aus den Fehlern und dem Verrat am Sozialismus in den ehemals sozialistischen Ländern kann und muss gelernt werden.

Zeit für einen neuen Anlauf im Kampf um den echten Sozialismus!

Werde politisch aktiv: organisiere dich in der MLPD oder im Jugendverband REBELL!