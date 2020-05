Umweltkrise – aus den Augen, aus dem Sinn?

Plötzlich soll von Umweltkrise keiner mehr sprechen. Dabei: die höchsten Sterberaten an Corona sind dort, wo die größte Luftverpestung ist, zum Beispiel in der Lombardei / Italien. Die Häufung von Epidemien und Pandemien sind selbst Folge des Übergangs in eine globale Umweltkatastrophe. Deren Merkmale verschärfen sich weiter. Doch schon fordern die Monopolverbände, zusammen mit AfD und Teilen der CDU, alle erkämpften Umweltauflagen auf den Prüfstand zu stellen.

Konsequenter Umweltschutz auf Kosten der Profite!