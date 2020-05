Merkel, Scholz & Altmaier: Monopole stärken, Krisenlasten auf die Arbeiter abwälzen

Millionen Arbeiter in den Betrieben mussten zugunsten der Profite ohne ausreichenden Schutz arbeiten gehen. Andere sind in Kurzarbeit für 60 bzw. 67 Prozent vom Lohn. Die Monopole zahlen keinen Cent. 600 Milliarden Euro werden den größten deutschen Konzernen durch die Beschlüsse des Bundestags in den Rachen geworfen. Und der kleine Handwerker geht pleite! Die Arbeiter müssen ihre eigene Rechnung aufmachen. Berechtigt gibt es weltweit Streiks für konsequenten Gesundheitsschutz, zuletzt rund um den 1. Mai mit 900 000 Streikenden in Italien.

Kampf der Abwälzung der Lasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und Corona-Krise auf die Arbeiter, Angestellten, kleinen Selbständigen, ihren Familien und der Umwelt!

Alle gesellschaftlichen Bereiche müssen erst die Hygiene­regeln gewährleisten, bevor sie hochgefahren werden!

Kurzarbeitergeld nur für kleine und mittlere Betriebe!

Große Konzerne sollen, wie in § 615 Bürgerliches Gesetzbuch vorgesehen, die vollen Lohnkosten bei solchen Betriebsschließungen zu 100 Prozent selbst zahlen!

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Entfaltung der gewerkschaftlichen Kampfkraft und selbständiger Kämpfe!