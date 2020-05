Der 1. Mai 2020 setzte ein Zeichen im Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten!

Ohne Zweifel sind umfassende Gesundheitsschutzmaßnahmen berechtigt! In deren Windschatten aber beschloss die Regierung auch eine weitgehende Einschränkung demokratischer Rechte und Freiheiten. Am 1. Mai bewiesen Demonstranten in über 100 Städten – oft auf Initiative der MLPD und mit zahlreichen Bündnispartnern –, wie diszipliniert mit Gesundheitsschutz demon­striert werden kann. Weltweit entfalten sich Kämpfe gegen Hunger und Elend. Dringend nötig angesichts der bevorstehenden drastischen Abwälzung der Krisenlasten. Ein klares Nein rechten, faschistischen Bauernfängern, die die Gefahr von Corona leugnen.

Gesundheitsschutz ja – undemokratische Notstandsmaßnahmen – nein!