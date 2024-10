Aufteilung auf Bundesländer und Kommunen, die berücksichtigt, dass Flüchtlinge mit ihren Familien oder Communities zusammenleben können und zugleich sinnvoll verteilt werden. Kampf gegen die Abwälzung der Folgen bürgerlicher Flüchtlingspolitik auf den breiten Massen und den Kommunen

In Ostdeutschland gibt es viel zu wenig Arbeitskräfte und viele leerstehende Wohnungen.

Gleichzeitig werden in NRW Konflikte geschürt, indem Flüchtlinge wieder in Turnhallen untergebracht werden sollen oder in Dörfern überdimensionierte Erstaufnahmeeinrichtungen entstehen.

Dass in manchen Städten kaum noch Wohnungen verfügbar sind, hat allerdings tiefere Gründe, wie der Einbruch beim sozialen Wohnungsbau, schwindelerregende Mietsteigerungen durch die Wohnungsbaukonzerne.