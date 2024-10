Alle europäischen Länder müssen verpflichtet werden, entsprechend ihrer Einwohnerzahl und wirtschaftlichem Gewicht Flüchtlinge nach sozialen Standards aufzunehmen

Derzeit nimmt nur ein kleiner Anteil der Länder nennenswert Flüchtlinge auf. Ungarn hat in den letzten Monaten jeweils nur 0 bis 5 Asylanträge entgegengenommen!

Die faschistischen und faschistoiden Regierungen Süd- und Osteuropas tragen besondere Schuld an der Situation auf Lampedusa oder überfüllter Erstaufnahmeeinrichtungen wie in Deutschland. Unwürdige Abschiebeverfahren innerhalb Europas aufgrund der Dublin II-Drittstaaten-Regelungen oder unmenschliche Bedingungen ohne jede Sozialleistungen wie in Italien würden so abgeschafft.