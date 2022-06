8. Aktiver Widerstand gegen den Dritten Weltkrieg

Bewusstsein, Organisiertheit und Kampferfahrungen der Arbeiterklasse und der breiten Massen halten heute zweifellos noch nicht Schritt mit der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems. Die imperialistischen Kernländer verfügen noch über erhebliche materielle Ressourcen für ihr Krisenmanagement, für die Desorientierung, die Desorganisation und die Demoralisierung durch das internationalisierte System der kleinbürgerlichen Denkweise als hauptsächliche Regierungsmethode in den meisten Ländern. Sie nutzen aber auch Schwächen der revolutionären Parteien und ihrer internationalen Zusammenarbeit aus.

Die Bewusstseinsbildung über Notwendigkeit und Entfaltung des aktiven Widerstands gegen den imperialistischen Krieg und seine Organisierung öffnen den Weg, den objektiven und den subjektiven Faktor für die Vorbereitung und Durchführung der internationalen sozialistischen Revolution in Übereinstimmung zu bringen.

Der aktive Widerstand gehört zum Aufbau einer neuen Friedensbewegung. Ihr Kern muss die Einheitsfront gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg unter Führung des internationalen Industrieproletariats sein.

Die neue Friedensbewegung trat in Deutschland am 8. Mai 2022 mit einer Demonstration von Essen nach Gelsenkirchen und einer Kundgebung mit über 1 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eindrucksvoll in Erscheinung. 24 Organisationen mit dem Kern des Internationalistischen Bündnisses und viele Einzelpersonen hatten zu der Demonstration und den Kundgebungen aufgerufen. Der Aufbau der neuen Friedensbewegung schließt die Zusammenarbeit mit allen ehrlichen Kräften der bisherigen Friedensbewegung ein.