9. Jugend braucht Zukunft – echter Sozialismus!

Die Jugend ist in dieser historischen Situation besonders herausgefordert, alles zu tun, um einen 3. Weltkrieg zu verhindern. Dafür gilt es, die Rebellion zu organisieren und sich fest zusammenzuschließen im Jugendverband REBELL! Es ist Zeit für Entscheidungen, wo man mit seinem Leben hin will. Das heutige kapitalistische Gesellschaftssystem bedeutet Ausbeutung, Umweltzerstörung und Krieg. Die MLPD ist die revolutionäre Partei in Deutschland, die sich die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt zum Ziel gesetzt hat. Im Sozialismus leben die Völker friedlich zusammen und wird der gesellschaftliche Fortschritt endlich im Interesse der Gesellschaft genutzt werden. Schließt euch uns an!

Macht mit im Jugendverband REBELL und der Kinderorganisation Rotfüchse! Stärkt die MLPD und die überparteilichen Selbstorganisationen der Massen.

Rebellion gegen alle Kriegstreiber!

Macht mit in Widerstandsgruppen der Jugend zusammen mit erfahrenen Kämpfern der Arbeiter- und Friedensbewegung!

Für revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems – für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!