6. Erhalt und Ausbau demokratischer Rechte und Freiheiten!

In Kriegszeiten bauen die imperialistischen Regierungen massiv demokratische Rechte und Freiheiten ab. In Russland und auch in der Ukraine findet ein Übergang zum Faschismus statt. In Deutschland fordern bürgerliche Politiker den Ausbau von „Verfassungsschutz“ und Bundesnachrichtendienst und eine verstärkte „Wehrhaftigkeit“ nach innen. In Bremen und Niedersachsen wurden bereits Fahnen der früher sozialistischen Sowjetunion verboten. NATO-kritische Kräfte werden stigmatisiert. Wenn Deutschland offiziell Kriegspartei wird, droht Notstands- und Kriegsrecht.

Kampf der Faschisierung des Staatsapparats! Für Erhalt und Erweiterung bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten!

Aufhebung der Notstands- und Ergänzungsgesetze!

Verbot aller faschistischen Organisationen!

Wehret den Anfängen: Kein Verbot kommunistischer Symbole!

Gib Rassismus, Faschismus, Antisemitismus und Antikommunismus keine Chance!

Die Rechte, die ukrainischen Flüchtlingen zugestanden wurden, müssen für alle Flüchtlinge gelten!