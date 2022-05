Aktiver Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr!

Der neuimperialistische Räuber Russland hat in der Ukraine einen brutalen Krieg begonnen. Die imperialistischen Mächte der NATO unter Führung der USA arbeiten seit Jahren aggressiv daran, ganz Osteuropa inklusive der Ukraine in ihr Macht- und Einflussgebiet einzuverleiben. Die USA sind die weltweiten Hauptkriegstreiber. Die NATO hat ihre Strategie im Ukraine-Krieg geändert. Hieß es anfangs noch, man wolle den russischen Vormarsch aufhalten, soll Russland jetzt in der Ukraine besiegt werden. Das geht nur mit schweren Waffen, mit unmittelbarem Eingreifen der NATO. Auch die deutsche Bundeswehr ist dabei. In Deutschland werden bereits ukrainische Soldaten ausgebildet. Deutschland wird so immer mehr zur Kriegspartei. Sofortiger Stopp des Krieges in der Ukraine! Beide Seiten müssen ernsthafte Zugeständnisse und Friedensangebote machen!

Der russische Imperialismus muss seine Truppen zurückziehen und für die Kriegsschäden zahlen!

Rückzug aller NATO-Truppen aus Osteuropa!

Für Neutralitätsstatus der Ukraine!

Die Hochrüstungspläne der Bundeswehr müssen vom Tisch – Stoppt das „100-Milliarden-Euro-Sondervermögen“!

Abzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland!

Keine Rüstungsexporte an reaktionäre Regimes!

Auflösung der NATO und anderer reaktionärer Militärbündnisse!

Ächtung, Verbot und Vernichtung aller atomaren, biologischen und chemischen Waffen!