Ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte

In China wurde die proletarische Staatsmacht von bürokratisch entarteten Elementen in der Partei- und Staatsführung gestürzt. Aufrechte Kommunisten, wie die vier führenden Mitglieder im Zentralkomitee der KP Chinas zu Lebzeiten Mao Tsetungs, werden als „Viererbande“ verleumdet und gewaltsam unterdrückt. Die neue chinesische Führung weiß, daß sie vor allem die Lehren Mao Tsetungs unterdrücken muß, insbesondere die Lehren aus der Kulturrevolution. Denn sie sind der Schlüssel zur Verhinderung der Restauration des Kapitalismus. Am 29. Juni 1981 veröffentlichte das 9. Zentralkomitee eine Resolution, in der ein für allemal mit der Kulturrevolution „abgerechnet“ werden soll. „Die Geschichte hat bereits das Urteil gefällt: die ,Kulturrevolution‘ war eine innere Unruhe, die von ihrem Führer fälschlicherweise initiiert und von konterrevolutionären Cliquen ausgenutzt wurde und für Partei, Staat und alle unsere Nationalitäten verheerende Konsequenzen hatte.“ Damit stellen sie sich in Gegensatz zu allen Erfahrungen der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung.

Seit vor 110 Jahren die Arbeiter in der Pariser Kommune das erste Mal die Macht ergriffen haben, hat sich die Aufrechterhaltung und Festigung ihrer Herrschaft als entscheidende und schwierigste Frage erwiesen. Die revolutionären Arbeiter von Paris hatten noch keine Erfahrung. Statt die bürgerliche Regierung auseinanderzujagen, ihre Bank zu enteignen, ihr alle Machtmittel zu nehmen und jeden Putschversuch gewaltsam niederzuhalten, ließ man sie gewähren. Karl Marx erkannte die bedrohliche Lage, in der sich die Pariser Kommune befand: „Wenn sie unterliegen, so ist nichts daran schuld als ihre Gutmütigkeit.“

Es reicht nicht aus, daß die Arbeiterklasse die Macht ergreift. Das ist nur der erste Schritt. Die kommunistische Revolution ist die gründlichste, tiefgehendste Revolution in der Geschichte. Sie bedeutet nicht nur eine Beseitigung der Klassenausbeutung und -unterdrückung. Sie erfordert, „daß in ihrem Entwicklungsgange am radikalsten mit den überlieferten Ideen gebrochen wird.“ (Marx/Engels, „Manifest der kommunistischen Partei“, 1848) Unter der Führung Lenins zogen die russischen Arbeiter die Lehren aus dem Scheitern der Pariser Kommune in der siegreichen Oktoberrevolution 1917. Die große deutsche Kommunistin Clara Zetkin stellte die Situation dar, vor der die junge russische Arbeiter- und Bauernmacht stand:

„Mit der Ergreifung der Staatsgewalt steht das Proletariat durchaus nicht am Ende seines mühe-, gefahren- und opferreichen Weges, vielmehr vor neuen harten Aufgaben und Kämpfen. Aus der Hölle des Kapitalismus kann es nicht mit einem einzigen, gewaltigen, sehnsuchtsgeschwellten Flügelschlag in das kommunistische Paradies fliegen. Es hat das Fegefeuer der Übergangszeit zu durchwandern, und diese muß im Zeichen seiner Klassenherrschaft, seiner Diktatur, stehen. So wollen es nicht etwa Rachegelüst und Herrschsucht des Proletariats, so zwingt es die Bourgeoisie auf, die sich mit Nägeln und Zähnen gegen die Ausrottung des Kapitalismus und die Aufrichtung der kommunistischen Ordnung wehrt.

Die proletarische Diktatur ist bei Lichte betrachtet Notwehr zum Schutze und für die Weiterentwicklung der Revolution und ihrer Errungenschaften. Sie muß der Bourgeoisie die Macht, die Hoffnung rauben, je wieder mit List oder Gewalt ihre Herrschaft aufrichten zu können. Sie muß Angriffen gegen die neue Ordnung möglichst vorbeugen, und sie muß solche Angriffe niederschlagen. (…)

Die proletarische Herrschaft und Diktatur ist mithin wohl ein Höhepunkt, jedoch nicht der Abschluß der Klassenkämpfe eines Landes.“ (Clara Zetkin, „Um Rosa Luxemburgs Stellung zur russischen Revolution“, 1922)

Damit verteidigte Clara Zetkin die Ansichten Lenins gegen abweichende Meinungen in dieser Frage, wie sie damals teilweise von deutschen Kommunisten vertreten wurden.

Unter Führung Lenins und Stalins wurde die Diktatur des Proletariats gegen alle Versuche des Umsturzes erfolgreich gefestigt. Die alten Staatsbeamten, auf die in den Anfangsjahren notwendigerweise zurückgegriffen werden mußte, wurden mehr und mehr durch Werktätige ersetzt, die zur Verwaltung des proletarische Staates herangezogen wurden. Doch ein neues Problem tauchte auf, das auch mit neuen Methoden gelöst werden mußte. Aus den Reihen der neuen Betriebsleiter, Techniker, Wissenschaftler entwickelten sich einzelne neue bürokratische Elemente – die Bürokraten mit dem Parteibuch in der Tasche. Mit dem Anwachsen der neuen Bürokratie verschärfte sich der Klassenkampf in der Sowjetunion. In der spießigen Atmosphäre, die die Bürokratie verbreitete, und die nach dem Motto lebte, „eine Hand wäscht die andere“ oder „laß mich in Ruh’, dann laß ich dich in Frieden“ – drohten die Initiativen der Massen zu ersticken. Stalin erkannte die Gefahr und kam 1928 der Lösung des Problems sehr nahe:

„Wie kann dem Bürokratismus in allen diesen Organisationen ein Ende bereitet werden? Es gibt hierfür nur einen einzigen Weg – die Organisierung der Kontrolle von unten, die Organisierung der Kritik der Millionenmassen der Arbeiterklasse gegen den Bürokratismus in unseren Institutionen, gegen ihre Mängel, gegen ihre Fehler. Ich weiß, daß wir, wenn wir den Zorn der werktätigen Massen gegen die bürokratischen Auswüchse in unseren Organisationen entfachen, mitunter genötigt sind, einige unserer Genossen anzutasten, die in der Vergangenheit Verdienste hatten, jetzt aber an der Krankheit des Bürokratismus leiden. Kann uns das aber etwa davon abhalten, die Kontrolle von unten zu organisieren? Ich denke, das kann es nicht und darf es nicht.“ (Stalin, Werke, Bd. 11, S. 64f.)

Im Rechenschaftsbericht an den 16. Parteitag der KPdSU 1930 erklärte Stalin, welche Methode im Kampf gegen die Bürokratie angewandt wurde:

„Die Sache begann damit, daß die Partei eine breite Selbstkritik entfaltete, indem sie die Aufmerksamkeit der Massen auf die Mängel unseres Aufbaus, auf die Mängel unserer Organisationen und Institutionen konzentrierte. Bereits auf dem XV. Parteitag wurde die Notwendigkeit einer verstärkten Selbstkritik proklamiert. (…) In seinem Aufruf vom 2. Juni 1928 gab das ZK der Selbstkritikkampagne endgültig Gestalt, indem es alle Kräfte der Partei und der Arbeiterklasse aufforderte zur Entfaltung der Selbstkritik ‚von oben bis unten und von unten bis oben‘, ,ohne Ansehen der Person‘.“ (Stalin, Werke, Bd. 12, Seite 274)

Das Ergebnis dieser Kampagne war nicht nur, daß eine Reihe engstirniger und bürokratischer Elemente die Partei- und Staatsorganisationen verlassen mußten und Agenten und feindliche Saboteure aufgestöbert wurden:

„Das Resultat dieser Kampagne ist das gewaltige Anwachsen der Autorität der Partei unter den werktätigen Massen, das wachsende Vertrauen der Arbeiterklasse zu ihr, der Eintritt von Hunderttausenden neuer Arbeiter in die Partei, Resolutionen der Arbeiter, die geschlossen in ganzen Abteilungen und Betrieben ihre Aufnahme in die Partei beantragen. (…) Nur Blinde bemerken nicht, daß in der Denkart der Massen und in ihrer Einstellung zur Arbeit ein gewaltiger Umschwung eingetreten ist, der das Antlitz unserer Industriebetriebe von Grund aus geändert hat.“ (Stalin, Werke, Bd. 12, Seite 275)

Diese Selbstkritik-Kampagne enthält bereits in Keimform die wesentlichen Seiten der Proletarischen Kulturrevolution, wie sie Mao Tsetung über 30 Jahre später in China entwickelte, indem er die positiven und negativen Erfahrungen in der Sowjetunion auswertete.

Stalin konnte aus verschiedenen Gründen die Lösung des Problems nicht finden. Dennoch kämpfte er zeitlebens unnachsichtig gegen die bedrohlich anwachsende Bürokratie. Sein Kampf gegen die Auswüchse der Bürokratie glich dem Kampf des Herakles aus der berühmten griechischen Sage gegen die Hydra, dem neunköpfigen Schlangenungeheuer. Schlug man ihm einen Kopf ab, wuchsen an dessen Stelle zwei neue.

Das ist der Grund, warum sich Stalin den Haß der Bürokratie zuzog, und diese ihn, nachdem sie 1956 die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion zerstörte, vor der Welt als Verbrecher verunglimpfte.

Aus dem gleichen Grunde versucht die neue chinesische Führung heute das Ansehen Mao Tsetungs in den Augen der Arbeiter und Völker herabzusetzen. Doch wer heute Mao Tsetung und seine Lehren von der Kulturrevolution ablehnt, stellt sich gleichzeitig gegen die gesamten Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin. – Das ist Revisionismus. Die Idee der Großen Proletarischen Kulturrevolution ist eine großartige Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Sie bedeutet:

„1. die höchste Form des Klassenkampfes in der sozialistischen Gesellschaft,

2. die Weckung und sprunghafte Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Volksmassen mit Hilfe von Kritik und Selbstkritik und durch Studium der Maotsetungideen bei gleichzeitiger konkreter Anwendung in der Praxis,

3. die konkrete Form der Anwendung der Diktatur des Proletariats gegen die Bürokratisierung des Partei-, Staats- und Wirtschaftsapparates (gegen die Machthaber, die den kapitalistischen Weg gehen),

4. die Errichtung eines ideologisch-politischen Dammes gegen die Gefahr der Restaurierung des Kapitalismus.“ (REVOLUTIONÄRER WEG 19, S. 540)

Am 18. Mai 1967 veröffentlichten die chinesischen Zeitungen „Honqui“ (Rote Fahne) und „Renmin Ribao“ (Volkszeitung) einen gemeinsamen Leitartikel, in dem es unter anderem heißt:

„Marx und Engels begründeten die Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus. Lenin und Stalin entwickelten den Marxismus weiter und lösten eine Reihe von Problemen der proletarischen Revolution in der Epoche des Imperialismus und beantworteten die theoretischen und praktischen Fragen, die bei Errichtung der Diktatur des Proletariats in einem Land auftauchten. Genosse Mao Tsetung hat den Marxismus-Leninismus weiterentwickelt und eine Reihe von Problemen der proletarischen Revolution in der gegenwärtigen Epoche gelöst und die theoretischen und praktischen Fragen der Revolution unter der Diktatur des Proletariats und der Verhinderung einer Restauration des Kapitalismus beantwortet. Das sind drei monumentale Meilensteine in der Entwicklungsgeschichte des Marxismus.“