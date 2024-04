Liebe Wählerinnen und Wähler, eine halbe Million Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte streikten 2024 für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Jugendliche kämpfen gegen die Zerstörung der Umwelt. Klein- und Mittelbauern demon­strierten gegen die Regierung. Über vier Millionen leisteten Widerstand gegen die AfD und den Faschismus. Andere solidarisierten sich mit den palästinensischen Massen gegen den Völkermord Israels. Eingeläutet wurde das Jahr mit Europas größter Demonstration für den Sozialismus in Berlin, zum Gedenken an Lenin, Liebknecht und Luxemburg.

Ich sage: Richtig so! Es ist gut, dass sich immer mehr Menschen zur Wehr setzen, anstatt sich im stillen Kämmerlein zu ärgern. Wir waren in all diesen Kämpfen mittendrin. Doch nie unter der Devise, irgendein klei­neres Übel des Kapitalismus zähneknirschend zu akzeptieren. Gehen wir doch aufs Ganze: Die Menschheit darf in keiner globalen Umweltkatastrophe, einem Dritten Weltkrieg oder faschistischer Barbarei untergehen!

Ein echter Sozialismus – das ist die Lösung für die heutigen Menschheitsprobleme.

Ihre Monika Gärtner-Engel, Spitzenkandidatin