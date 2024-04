Auf der Weltklimakonferenz verboten, in den Medien totgeschwiegen – Hol dir das unterdrückte Buch!

Riesige Waldbrände, gigantische Sturzregen, beschleunigte Vernichtung der Wälder, Dürrekatastrophen und Tornados. Zeitungen und Newsticker sind voll von Katastrophenmeldungen. Penetrant wird aber die wirkliche Dimension der Entwicklung verharmlost und behauptet, das Problem sei innerhalb der kapitalistischen Profitwirtschaft zu lösen.

Die Autoren Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner machen dagegen unmissverständlich klar: Eine Reihe von Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozessen in der Natur entfalten sich und stellen das Überleben in immer mehr Regionen der Welt in Frage: Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Hauptverantwortlich sind die internationalen Übermonopole, die bei ihrer Jagd nach Maximalprofit über den dringend nötigen Umweltschutz hinweggehen. Der Kampf um eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft und den Aufbau des echten Sozialismus ist zu einer Überlebensfrage für die Menschheit geworden.

Im vorliegenden Gesamtwerk sind die beiden Bücher „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von 2014 und der Ergänzungsband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von 2023 enthalten.

