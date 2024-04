4. Verbot der AfD

Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!

Die AfD will den berechtigten Unmut gegen die EU in reaktionäre Bahnen lenken. Sie steht für rücksichtslose Umweltzer­störung, Antikommunismus, rassistische Spaltung und ist arbeiterfeindlich! Sie schreien: „Unser Land zuerst!“ und meinen „deutsche Kapi­talisten zuerst!“. Aber sind die Kapitalisten sozialer und friedlicher, wenn sie nicht mehr in der EU sind? Wenn sich diese Richtung durchsetzt, werden die europäischen Arbeiter wieder gegeneinander in den Krieg geschickt. Nicht mit uns!

Die AfD entwickelt sich mehr und mehr zu einer faschistischen Partei. Nach dem Potsdamer Abkommen von 1945 muss und kann sie sofort verboten werden.