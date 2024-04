10-Punkte-Programm zur Europawahl

Fast 50 Prozent blieben bei der letzten Europa-Wahl fern. „Von denen wähle ich keinen mehr!“, sagen viele berechtigt über die bürgerlichen Politiker. Doch: Was hat’s gebracht? Auch ohne deine Stimme machen „die“ so weiter wie bisher. Versinke nicht in Resignation. Suche keine neuen Stellvertreter. Werde selbst aktiv! Wähl die Internationalistische Liste / MLPD und schließ dich unserem Kampf an, damit sich grundsätzlich was ändert!