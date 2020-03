Text Kurzer Text

Corona hält die Welt in Atem, so etwas gab es noch nie. Doch was steckt dahinter?

Warum werden einerseits scharfe Maßnahmen getroffen, während in einem Großteil der Fabriken weiter gearbeitet werden muss?

Während alle bürgerlichen Parteien sich weitgehend einig sind, bringt die MLPD hier eine kritische Berichterstattung.