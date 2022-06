Zum Kampf gegen den Weltkrieg

Wir hassen den Angriffskrieg des neuimperialistischen Russland

nicht die manipulierten getäuschten Russen.

Klare Kante gegen jede Kriegshetze in Ost und West!

Solidarität mit den ukrainischen Arbeitern, Frauen, Massen.

Auf allen Kontinenten, in Städten und Straßen.

Nicht mit sondern gegen alle Ausbeuterklassen.

Ob aus New York, Berlin, Moskau und Kiew und allerort .

Stoppt den Krieg sofort!

Rückzug der russischen Invasoren.

Entschädigung für ihre verheerenden Zerstörungen an jedem Ort! In der Ukraine habt ihr überhaupt nichts verloren!

Krieg in Europa - aber nicht nur hier - in zwei-null-zwei-zwei.

Wandel durch Handel – finito – erst mal vorbei.

Wenn Bomben fallen, explodieren auch die Aktienkurse.

Wo Panzer rollen, sprudeln die Profite.

Doch wo sollen Kinder noch spielend lachen,

wenn ganze Städte in Schutt und Asche zerkrachen?

40 Kriegshyänen planen den Weltkrieg auf US-Basis im Verein

und geben die friedliche Lämmerherde zum Schein.

NEIN-N0-NON–NJET - gegen die Weltkriegstreiber in jedem Land

offene oder mit Friedenstauben aufm Tarngewand.

Ukraine neutral – Nato-Truppen raus Europas Osten!

„All we want is freedom – for all mankind.“

Ein Wunschtraum, der weltweit Millionen vereint.

Doch power for the people wird nicht per internet versandt.

Nehmen wir ihnen die Welt aus der Hand

eh sie verstrahlt und verbrannt!

Let`s fight for this – together – quite now!

Gemeinsam - jung und alt - black and white – Mann und Frau.

Mit dem echten Sozialismus als begeisternde Vision

Klarer Kurs auf die internationale Revolution!