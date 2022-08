Treffpunkte für den Sternmarsch

Am Samstag, 27. August, gibt es in Gelsenkirchen einen Sternmarsch mit sechs Demonstrationen mit erwarteten je mindestens 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie zwei Fahrradkorsos sein, aus verschiedenen Richtungen an der Horster Mitte / dem Willi-Dickhut-Haus enden werden. Sie stehen unter dem Motto: „Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg! Stärkt die MLPD!“

Mit dem Sternmarsch verbunden sind die folgenden Forderungen:

Die „Gasumlage“ muss vom Tisch – ohne Wenn und Aber!

Schluss mit diesem Krieg. Gegen jede imperialistische Aggression!

Deckelung der Energiepreise auf den Stand vom 1. Januar 2021 auf Kosten der Energiekonzerne!

Kostenloser ÖPNV!

Kampf gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Arbeiter und breiten Massen!

Fördern wir selbständige Streiks um Lohnnachschlag!

Sofortzuschläge von mindestens 20 Prozent bei Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II und Rente!

Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg und die drohende globale Umweltkatastrophe!

Stärkt die fortschrittliche Montagsdemobewegung!

Für eine Alternative zum imperialistischen Krisenchaos! Stärkt die MLPD – Arbeiterpartei für den echten Sozialismus! Kommt zu den Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD!

Hier die jeweiligen Startpunkte für den Sternmarsch, von denen es um 10.30 Uhr ab losgehen wird.

In Gelsenkirchen:

Zeche Nordstern

Arbeiterbildungszentrum (ABZ), Koststraße 8

Pannschoppenstraße (am Lampenladen)

In Gladbeck:

Bushaltestelle Hartmannshof – Richtung Bottrop

Bushaltestelle Boystraße / Horster Straße

In Essen:

Karnaper Markt, Essen-Karnap

Fahrradkorso Gelsenkirchen:

Hans-Sachs-Haus

Fahrradkorso Essen:

Bahnhof Altenessen

Hier die Pressemeldung des Zentralkomitees der MLPD zum Versuch von Polizei und Stadtspitze, den Sternmarsch einzuschränken