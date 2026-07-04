Zahlreiche Medien, darunter Stuttgarter Nachrichten und Heilbronner Stimme, berichteten über die Polizeigewalt gegen Verteiler und Unterstützer der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ und Leute der MLPD in den letzten Tagen.

Jetzt sprechen die Betroffenen der Polizeigewalt selber und laden kurzfristig zu einer Open-Air-Pressekonferenz ein, um über die konkreten Vorgänge, die Vorwürfe und Hintergründe zu informieren. Inzwischen haben die Betroffenen von Polizeigewalt Strafanzeige gegen die Verantwortlichen in der Polizei Baden-Württemberg und die Verantwortlichem im VW-Audi-Konzern wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung im Amt gestellt. Der Gehalt der Strafanzeige wird auf der Pressekonferenz vorgestellt.

Rede und Antwort stehen:

Lisa Gärtner, ehemalige IG Metall-Jugendvertreterin bei Opel in Bochum, MLPD, wurde 4 Stunden zur erkennungsdienstlichen Behandlung festgehalten

Dieter Reimold, war 42 Jahre in der Montage Arbeiter bei Audi Neckarsulm und ist heute Sprecher der Betriebsgruppe der MLPD bei Audi Neckarsulm, ebenfalls betroffen von Polizeiwillkür durch die Beschlagnahmung seines Handys wegen der von ihm getätigten Videoaufnahmen zur Beweissicherung

Sandrine Rügner - Sprecherin der REBELL-Gruppe Heilbronn und aktiv im Widerstandskomitee gegen die Schließung von Audi Neckarsulm

Eingeladen sind Pressevertreter und interessierte Bürger.

Wann: Sonntag, 5. Juli 2026, 14-15 Uhr

Wo: Heilbronner Volksfest, am Stand des Widerstandskomitees gegen die Werksschließung MLPD