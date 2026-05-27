Jetzt für den Jugendhilfefonds der MLPD spenden!

Wir kämpfen um staatliche Zuschüsse für diese Jugendarbeit, aber machen uns auch nicht abhängig. Deshalb hat die MLPD einen Jugendhilfefonds zur unabhängigen Förderung rebellischer Jugendaktivitäten eingerichtet. Kinder, Jugendliche und Familien, die Geringverdiener sind, können hieraus Zuschüsse beantragen. Hierzu kann jeder beitragen, dem die Zukunft der Jugend am Herzen liegt, mit einer regelmäßigen Spende oder einer einmaligen Spende, z.B. aktuell aus dem Weihnachtsgeld. Die Mitglieder und Gruppen der MLPD sammeln für diesen Fonds.



Jetzt gibt es dazu auch Flyer, Spendenbanderolen und einen Vordruck für das Antragsformular auf der Homepage der MLPD.

Und hier sind Daten rebellischer Highlights.

Vom 25. Juli bis 8. August 2026 das alljährliche Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE im Ferienpark Thüringer Wald (Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau).

Studienfreizeiten des REBELL sind geplant vom 12. bis 16. Oktober in Thüringen (Orte folgen) und vom 19. bis 23. Oktober in der Zehntscheune Daaden (Lamprechtstraße 41, 57567 Daaden).

Hier gibt es den Flyer zum Fonds

Hier gibt es das Antragsformular für den Jugendhilfsfonds