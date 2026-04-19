Arbeiteroffensive gegen kapitalistische Ausbeutung!

Dem Übel an die Wurzel

2020 machten deutsche Industriekonzerne 209€ Umsatz je Arbeitsstunde eines Industriebeschäftigten. 2024 waren es schon 266€! Wer von euch hat in diesem Zeitraum 27 % Lohnsteigerung bekommen?! Die Ausbeutung wird gesteigert, der Profit landet bei den Monopolkapitalisten. 2024 erhielten deutsche Großkonzerne nach offiziellen Zahlen fast 50 Milliarden Euro an Subventionen, dazu kommen riesige staatliche Rüstungsaufträge sowie Steuerentlastungen. Und dann wird uns gesagt, die Kassen seien leer?! Die herrschende Klasse konzentriert immer mehr Kapital bei sich - während die Arbeiterklasse und die Natur immer rücksichtsloser ausgebeutet werden. Das ist Kapitalismus! Und deshalb gehört die Grundsatzkritik am Kapitalismus auf den 1. Mai!

Uns, die wir alle Werte schaffen, hält Merz für faul und Lifestyle-verwöhnt. Der Kapitalismus führt die Menschheit in die Barbarei. Aber warum verschärfen sich alle Krisen gerade jetzt? Die offene Krise der Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion hat sich verschärft. Die bisherige Weltordnung unter Vorherrschaft der USA ist zu Ende, neue und alte imperialistische Player kämpfen um die Neuordnung von Macht und Einfluss auf der Welt. Das ist die treibende Kraft hinter Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung und den Angriffen auf die Arbeiterklasse.

Millionen in Bewegung

Dagegen formiert sich eine Millionen Menschen umfassende Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg, Abbau sozialer Errungenschaften und die Ausbeutungsoffensive in den Betrieben. Die Arbeiterbewegung organisiert zunehmend Streiks und Proteste im Kampf um jeden Arbeitsplatz, gegen die Entwertung der Löhne, Erhöhung des Rentenalters und Verlängerung von Wochenarbeitszeiten. Sie wendet sich auch zunehmend den großen Fragen zu, wie die Hafenarbeiter mit ihrem internationalen Streiktag am 6. Februar gegen Kriegsvorbereitung und Waffentransporte. Massenproteste mit 9 Millionen Menschen am 28. März, Streiks, mutige Selbstorganisation, Solidarität und Selbstverteidigung brachten Trump in die Defensive.

Die dramatische Weltlage ist Ansporn, den Kampf aufzunehmen, sich zu organisieren. Schaffen wir Klarheit, wo Verwirrung ist.

Kampf der faschistischen Gefahr

AfD und Co. setzen verlogen an der Unzufriedenheit der Leute an. Ihr gewachsener Einfluss ist gefährlich, denn unter ihrem modernen Mantel haben sie ein faschistisches Programm.

Make socialism great again!

Donald Trump erklärt fast alle seine Gegner zu Kommunisten. Damit wird klar: Hauptgegner des Kapitalismus sind Menschen, die für eine sozialistische Gesellschaft kämpfen, Marxisten-Leninisten, ihre Freiheitsideologie und ihr wissenschaftlicher Plan. Zeit, antikommunistische Propaganda, Denkverbote und Vorbehalte zu überwinden! Gib Antikommunismus keine Chance!

Die Kämpfe brauchen eine positive gesellschaftliche Perspektive! Die MLPD hat die großen Errungenschaften wie auch die weitreichenden Fehler und Probleme im Aufbau des Sozialismus differenziert ausgewertet. Die Schlussfolgerungen daraus garantieren, dass sich die Fehler nicht wiederholen, eine selbstlose proletarische Denkweise im Sozialismus prägend ist, sich Bürokratismus und Egoismus nicht durchsetzen können und die Arbeiterklasse und breiten Massen ihren Sozialismus aufbauen.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch!

Unsere Forderungen