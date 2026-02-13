18.02.
Politischer Aschermittwoch - von der Küste bis zum Alpenrand
Die MLPD hält die revolutionäre Tradition hoch und lädt für den 18. Februar 2026 zu Veranstaltungen des Politischen Aschermittwoch ein. Neben einer angriffslustigen Rede gibt es deftiges Essen und ein Kulturprogramm.
Wir freuen uns über Ankündigungen der Veranstaltungen und laden Vertreterinnen und Vertreter der
demokratischen Presse herzlich dazu ein.
- In Nordrhein-Westfalen spricht die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner zusammen mit Sarah Rissmann im Kultursaal Horster-Mitte in Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1a. Der Einlass ist um 17 Uhr, die Rede um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro ermäßigt. Zu Essen gibt es Thüringer Rostbratwürste mit Sauerkraut und Bauernbrot, Heringsstipp und vegane Linsensuppe.
- Für Baden-Württemberg findet die Veranstaltung statt im Arbeiterbildungszentrum-Süd in Stuttgart, Bruckwiesenweg 10. Es spricht Philipp Schaaf. Einlass 17 Uhr, Beginn 17.30. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro ermäßigt.
- Der Politische Aschermittwoch der MLPD Bayern findet in Ingolstadt statt und beginnt um 19 Uhr im Restaurant Traditional - MTV Gaststätte, Friedhofstraße 10. der Redner ist Patrick Ziegler. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
- Für Berlin-Brandenburg spricht die Landesvorsitzende Christa Wolfer auf dem Politischen Aschermittwoch, der im Treff International, Reuterstraße 15, Berlin-Neukölln stattfindet. Der Einlass ist 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro. Zu Essen gibt es Leberkäse mit Laugengebäck und Käsebrezeln.
- Der Landesverband Elbe-Saale (Sachsen und Sachsen-Anhalt) feiert den Politischen Aschermittwoch in Zwickau. Es sprechen Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, und der Landesvorsitzende Jörg Weidemann. Tanzcafé Eden, Bosestraße 13, 08056 Zwickau, Einlass mit Essen 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2 Euro. Deftiges Essen.
- Der Landesverband Küste veranstaltet den Politischen Aschermittwoch in Bremen. Es spricht Jürgen Bader, Hamburg, im Roten Atelier (KUNZ, unten), Sedanstraße 12, Einlass 17.30 Uhr, Rede 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Zu Essen gibt es Kartoffelsalat und Frikadellen.
- Der Landesverband Niedersachsen trifft sich in Hannover; es spricht Peter Kunick. Einlass 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr, KARGAH, Zur Bettfedernfabrik 1 (H-Linden-Nord, Stadtbahn 10, Haltestelle Leinaustraße). Musik, Getränke und Essen für 5-10 Euro, solidarische
Finanzierung.
- In Darmstadt findet der Politische Aschermittwoch der MLPD Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland statt. Mit Anna Schupp um 18 Uhr im HoffART-Theater, Lauteschlägerstraße 28a. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
- Der Politische Aschermittwoch der MLPD Thüringen findet statt im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal. Neben einer Rede des Landesvorsitzenden Tassilo Timm und einem Kulturprogramm gibt es Getränke und deftiges Essen. Der Einlass ist 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Ort: Truckenthal, Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, Schalkau. Eintritt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.