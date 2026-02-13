18.02.

Politischer Aschermittwoch - von der Küste bis zum Alpenrand

Die MLPD hält die revolutionäre Tradition hoch und lädt für den 18. Februar 2026 zu Veranstaltungen des Politischen Aschermittwoch ein. Neben einer angriffslustigen Rede gibt es deftiges Essen und ein Kulturprogramm.