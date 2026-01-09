Hände weg von Venezuela!

Sie wird vorbereitet und durchgeführt von der revolutionären Weltorganisation ICOR und der Landesleitung Berlin-Brandenburg der MLPD. Auf dem Podium: Repräsentanten und Repräsentaninnen der ICOR und Christa Wolfer, die Landesvorsitzende der MLPD Berlin-Brandenburg. Die Moderation liegt bei Monika Gärtner-Engel, der Internationalismus-Verantwortlichen der MLPD und Hauptkoordinatorin der ICOR.

Die Veranstaltung findet im Treff International in Berlin statt, Reuterstraße 15, Nähe U-Bahn Hermannplatz.

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr. Eintritt 5 Euro / 3 Euro.

Es gibt auch einen kleinen Imbiss.

Man kann auch online teilnehmen für 10 Euro (Solipreis) / 5 Euro (Normaler Preis).

