Rote Queer-Politik der MLPD

Faschistische Banden marschieren gegen CSDs, überfallen mit brachialer Gewalt ein Sommerfest der Vielfalt wie jüngst in Bad Freiwalde. Dagegen formiert sich antifaschistischer Protest weit über die queere Szene hinaus. Noch nie gab es so viele CSD-Paraden wie in diesem Jahr, auch in kleineren Städten.

Trotzig und mutig stellen sich queere und nicht-queere Menschen diesem Strom von Ultra-Konservativen, Faschisten und religiösen Fanatikern entgegen. Wer geglaubt hatte, wenigstens in Deutschland wären Ausgrenzung, Stigmatisierung und Unterdrückung queerer Menschen mit der „Ehe für alle“ oder einem neuen Selbstbestimmungsrecht Schnee von gestern, täuscht sich.

Öffnen für den breiten Zusammenschluss

In dieser Situation hat die MLPD mit dem Aufbau einer Arbeitsgruppe „Rote-Queer-Politik“ begonnen. Sie versteht ich als Brücke zwischen er queeren Gemeinschaft und der breiten Masse der Bevölkerung mit Aufklärungsarbeit gegen Ignoranz, Vorbehalte und Ängste, die es in allen gesellschaftlichen Bereichen gibt.

Queere Menschen gehören nicht nur in den USA eines Trans-Hassers Donald Trump oder eines homophoben Wladimir Putin in Russland bis zum Frauen- und Queerfeind Victor Orban in Ungarn zu den vom Imperialismus und Kapitalismus besonders Unterdrückten.

Deshalb wollen wir auch Queere für den gemeinsamen antiimperialistischen und anti- faschistischen Kampf gewinnen.

Auch die queere Gemeinschaft, die lange Zeit eine Kommerzialisierung und Selbstbespiegelung zuließ und sich in einer eigenen Welt abschottete, bei der anscheinend nur die queere Identität zählte, sollte sich öffnen für den Zusammenschluss mit allen, die gegen Kapitalismus, Patriarchat und Faschismus eintreten. Die Rote-Queer-Politik ist auch für die MLPD etwas Neues. Sie zielt auf eine klassenlose, befreite, eine sozialistische Gesellschaft, wo gesellschaftliches und soziales Geschlecht sowie sexuelle Identität keine Rolle mehr spielen und reine Privatsache sind. Beim Rebellischen Musikfestival haben sich die ersten Interessenten für die Mitarbeit eingetragen.

Kommt nach Berlin!

Queers und alle, die mit uns im Schulterschluss aktiv sein wollen, kommt zahlreich! Jedes Jahr findet das Queere Motzstraßenfest in Berlin eine Woche vor dem CSD statt. Leider verhindert eine völlig überzogene Standgebühr von 600 Euro, dass wir uns auf dem Fest präsentieren. Aber wir werden mit zwei Aktionsständen am Samstag vor zwei Festeingängen vertreten sein.