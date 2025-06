Der US-Angriff auf den Iran ist ein gefährlicher Schritt zum Dritten Weltkrieg

In der Nacht zum Sonntag griffen die USA den Iran mit einem massiven Luftangriff an. Mit 30 Marschflugkörpern und B-2-Tarnkappenbombern wurden drei Atomanlagen im Iran attackiert. Erstmals setzten die USA mehr als 13 Tonnen schwere Bunkerbrecherbomben vom Typ GBU-57 ein. Ein provokativer und völkerrechtswidriger Angriffskrieg.

Die Folgen durch radioaktive Verseuchung sind unabsehbar. Der faschistische US-Präsident Trump schloss bereits am Donnerstag auch den Einsatz „taktischer Atomwaffen“ (mit der 20-fachen Sprengkraft der Bomben von Hiroshima und Nagasaki) nicht aus. Das faschistische israelische Netanjahu-Regime erklärte öffentlich seine Begeisterung für diese „Unterstützung“. Das iranische Regime macht keinerlei Anstalten, sich den USA zu unterwerfen. Es baut im Gegenzug seine Bombardements gegen Israel aus und droht mit Attacken auf US-Militärbasen.

Die Lage ist sehr ernst. Jetzt ist jede/jeder herausgefordert, sich zu positionieren, seine Stimme zu erheben, zu protestieren und zu handeln.

Die USA erweisen sich als zu allem bereiter Hauptkriegstreiber im Verbund mit Israel sowie der NATO. Israel will seine imperialistischen Großisrael-Pläne verwirklichen, für die es einen Völkermord in Gaza betreibt. Andere westliche Imperialisten bemänteln ihre Drohungen gegen den Iran mit diplomatischen Floskeln. Die MLPD verurteilt diesen von allen Seiten imperialistischen Krieg! Stoppt den Völkermord in Gaza!

Der militärische Schlag gegen Iran ist auch das Eingeständnis Trumps, dass seine großspurige Deal-Maker-Politik gescheitert ist. Hat er allen Ernstes gemeint, dass sich imperialistische Konkurrenten wie Russland oder der Iran demütig seinem Ultimatum beugen? Jetzt wurde offenbar eine neue Richtungsentscheidung der US-Regierung hin zur konkreten aggressiven Kriegsführung getroffen, koste es, was es wolle.

Das kann noch lange nicht bedeuten, den Iran zu unterstützen. Der Iran ist selbst ein neuimperialistisches Land. Das faschistische Mullah-Regime unterdrückt die Frauen, die Arbeiter und alle fortschrittlichen Bewegungen im Land. Er hat eigene und verbündete militärische Einheiten auch im Ausland aktiv, unter anderem im Libanon, Syrien, Jemen oder im Irak.

Wir befinden uns erstmals wieder in einem offenen Krieg imperialistischer Länder. Der Iran ist Mitglied der Shanghai-Organisation und der BRICS¹. Die Neuimperialisten China und Russland sind nicht bereit, den Iran als wichtigsten Verbündeten in der Region kampflos an die USA zu übergeben. Die USA wollen den Iran als Störfaktor für ihre Vormachtstellung im Mittleren Osten ausschalten und China als aufstrebende Supermacht ebenso wie Russland damit schwächen. Das verschärft die akute Weltkriegsgefahr dramatisch. Die Attacken der USA sind bereits ein Schritt hin zum Dritten Weltkrieg. Wo stehen wir, würden Russland und China in den Krieg eingreifen?

Es ist kein Zufall, dass die drei an dem Krieg hauptsächlich beteiligten Länder von Faschisten regiert werden. Faschismus bedeutet Krieg!

Die US-Attacken zeigen die Heuchelei der westlichen Imperialisten. Gezielt streuen die Kriegstreiber Verwirrung unter den Massen. Noch auf dem G7-Gipfel diese Woche erklärten sie vollmundig und angeblich vereinheitlicht, dass sie eine „friedliche Lösung“ mit dem Iran anstreben würden. Sie warnen wortreich vor den atomaren Gefahren, ausgehend vom Iran, und provozieren jetzt selbst die radioaktive Verseuchung der Region. Massendiskussionen und Bewusstseinsbildung über Ursachen und neue Entwicklungen im imperialistischen Weltsystem gehören zu den Aufgaben der Zeit.

Von der Bundesregierung ist kein Wort der Kritik an den USA und an Israel zu hören. Das imperialistische Deutschland ist ein wichtiger Waffenlieferant Israels ebenso wie in andere Länder und ein Hauptbündnispartner der USA. Es beansprucht eine militärische Führungsrolle in Europa. Schluss mit Weltkriegsvorbereitung, der Umstellung auf Kriegswirtschaft und Militarisierung der Gesellschaft auch in Deutschland. Kein junger Mensch, keinen Cent für euren imperialistischen Krieg!

Die AfD ist zerrissen zwischen Unterstützung Netanjahus und Trumps und heuchlerischer Distanz zum Kriegskurs, angesichts der Stimmung unter den Massen. Ihre internationalen Freunde wie Trump, Putin, Netanjahu und Co. sind die größten Brandbeschleuniger zu einem Weltkrieg. Kein Arbeiter kann so eine Partei unterstützen!

Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise kann sich erheblich vertiefen. Verbündete des Iran drohen mit der Schließung der Straße von Hormus, was den Welthandel empfindlich treffen würde. Durch sie fließen allein 20 Prozent des weltweiten Ölhandels. Der Ölpreis wird enorm steigen und die Inflation wieder befeuern. Wie eh und je sollen die Massen die Kriegslasten tragen, dabei hat die Armut schon dramatisch zugenommen. Damit dürfen sie nicht durchkommen!

Statt sich auf die Seite des einen oder anderen Imperialisten zu schlagen, setzt die MLPD auf den Kampf der Arbeiterklasse und der Volksmassen international.

Aber das gefährliche Kriegsabenteuer wird die Massen weltweit herausfordern. Gegen den Gazakrieg gingen bereits Millionen auf die Straße. Allein in den letzten Wochen waren es 500.000 in London, 300.000 in Rom, 120.000 und 150.000 in Den Haag, 100.000 in Brüssel oder gestern über 60.000 in Berlin und Dortmund. Es braucht eine neue Qualität des Protests und aktiven Widerstands. Unterstützt Demonstrationen, Kundgebungen, Streiks und andere Aktionen. Dabei muss sich die Arbeiterklasse an die Spitze stellen. Unter der Jugend erwacht ein antiimperialistischer und revolutionärer Geist auf dem Weg zu einer weltweiten sozialistischen Jugendbewegung.

Für eine weltweit koordinierte Front des aktiven Widerstands gegen einen Dritten Weltkrieg. Stärken wir die „United Front“, die internationale antiimperialistische Einheitsfront und die revolutionäre Weltorganisation ICOR.

Die MLPD unterstützt die Aufrufe von bundesweiter Montagsdemo, Internationalistischem Bündnis und anderen Kräften, an diesem Montag, 23.6.2025 in Deutschland ab 17/18:00 Uhr überall in den Innenstädten Protestkundgebungen und Demonstrationen, Aktivitäten des aktiven Widerstandes zu organisieren. Machen wir diesen Tag zum Auftakt für bundesweite Massenaktivitäten des aktiven Widerstands.

Das imperialistische Weltsystem beschwört den Untergang der Menschheit in Faschismus, Weltkrieg und globaler Umweltkatastrophe herauf. Millionen kamen in den letzten beiden Jahren in den Kriegen in Gaza, Ukraine, Russland, Libanon, Jemen, Sudan usw. ums Leben. Es wächst aber auch erkennbar das Potenzial zu einer revolutionären Weltkrise. Die Völker der Welt können erst nachhaltig in Frieden leben, wenn der Imperialismus revolutionär überwunden wird. Der Kapitalismus löst keines der Probleme der Menschheit, sondern treibt sie auf die Spitze. Höchste Zeit, dass der Sozialismus neues Ansehen bekommt und die Arbeiterklasse und die Massen den Kampf dafür aufnehmen. Zeit, aktiv zu werden und sich zu organisieren! Für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt! Stärkt MLPD und REBE