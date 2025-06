​Droht nach der israelischen Attacke auf den Iran ein offener Krieg zwischen zwei imperialistischen Ländern?

In der letzten Nacht attackierte das imperialistische Israel mit einem aggressiven Militärschlag den Iran. Provokativ waren unter den 100 Zielen auch atomare Anlagen. Führende Militärs und Atomforscher des Iran wurden liquidiert. Der neuimperialistische Iran antwortete bereits mit einem noch begrenzten militärischen Gegenschlag. Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, kommentiert: „Das ist eine hochbrisante offen kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei imperialistischen Ländern., die zu einem militärischen Flächenbrand führen kann.

Israel rechtfertigt seine Angriffe mit dem iranischen Atomprogramm. Dabei hatte sich dort aktuell nichts Wesentliches verändert und die Verhandlungen darüber sollten am Sonntag fortgesetzt werden. Der faschistischen Netanjahu-Regierung geht es im Kern um etwas anderes: Sie will die faschistischen und imperialistischen Großisraelpläne militärisch durchsetzen." Geplant ist die Annexion von besetzten Gebieten im Libanon, in Syrien, in Gaza oder im Westjordanland. Israel ist momentan der aggressivste Kriegstreiber im Mittleren Osten und griff allein in der letzten Zeit den Libanon, Syrien, Jemen oder jetzt den Iran an. All das wäre nicht möglich ohne eine beständige Unterstützung Israels durch die imperialistische Supermacht USA und die vorab über den Angriff informierte Bundesregierung. Kanzler Friedrich Merz rechtfertigte den völkerrechtswidrigen Angriff sogar öffentlich.

Peter Weispfenning: „Kritik an der israelischen Attacke bedeutet noch lange keine Unterstützung des faschistischen Regimes im Iran. Es wird wiederum vom neuimperialistischen Russland und China unterstützt. Es ist wichtig, dass alle friedliebenden Menschen gegen diese gefährliche Zuspitzung der akuten Weltkriegsgefahr protestieren." Die MLPD fordert den sofortigen Abbruch sämtlicher wirtschaftlicher, diplomatischer, militärischer und politischer Beziehungen zwischen Bundesregierung und israelischer Regierung.

Die MLPD unterstützt aktiv die geplanten Demonstrationen am 21. Juni in Berlin und in Dortmund gegen den Völkermord Israels in Gaza und zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf.