Ostermärsche – MLPD unterstützt Protest gegen Kriegsvorbereitung und faschistische Gefahr

Am 14. März gab Bundeskanzler in spe Friedrich Merz im ARD bekannt, dass er Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine liefern möchte. Damit nimmt er eine weitere Eskalation und eine offene Beteiligung Deutschlands am Ukrainekrieg willentlich in Kauf. Mit den hunderten Milliarden Euro an Kriegskrediten befindet sich Deutschland im Übergang zu einer Kriegswirtschaft.

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, kritisiert: „Die neue deutsche Regierung aus CDU und SPD treibt die Kriegsvorbereitung für einen Dritten Weltkrieg massiv voran. Über die Massenmedien wird eine psychologische Kriegsvorbereitung betrieben, insbesondere die Jugend soll für einen Kriegseinsatz gewonnen werden." Und weiter: „Angesichts dieser Entwicklung fördern wir ein breites Bündnis verschiedenster Organisationen und Einzelpersonen auf antifaschistischer Grundlage."

Die MLPD sieht die Ursache für die zunehmenden Kriege und die Vorbereitung auf einen Weltkrieg in dem verschärften Konkurrenzkampf imperialistischer Mächte um die Neuaufteilung von Macht- und Einflusssphären: Das gilt für den Völkermord in Gaza, den Ukraine-Krieg, wie den grausamen Krieg im Sudan. Wir stehen für eine Friedensbewegung, die sich gegen alle Imperialisten richtet, egal ob Deutschland, die USA, Russland oder China. Es ist wichtig, dass sich die Friedensbewegung auch gegen die akut faschistische Gefahr wendet. Faschismus ist der Zwillingsbruder von Kriegsvorbereitung und imperialistischem Krieg.

Die MLPD ist der Meinung, dass der Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung nur durch eine internationale sozialistische Revolution und den echten Sozialismus zu erreichen ist. Erst wenn der Imperialismus als Ursprung der Kriege abgeschafft ist, werden auch Kriege selbst verschwinden.