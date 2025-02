Kundgebung mit dem Direktkandidaten Stefan Engel in Gladbeck

Unverkennbar anders die Kundgebung und der Aktionsstand der Internationalistischen Liste/MLPD mit ihrem Direktkandidaten Stefan Engel: Während sich die Wahlhelfer der anderen Parteien wesentlich mit sich selbst unterhielten, sprachen die zahlreichen Wahlhelferinnen und -helfer der Internationalistischen Liste/MLPD engagiert und interessiert die vielen Passanten an und übergaben zahlreiche Kandidatenflyer und Wahlprogramme.

Stefan Engel wies überzeugend nach, dass die Ruhrkohle AG mit ihrer Politik der verbrannten Erde die Hauptverantwortung für grassierende Armut und Umweltverbrechen in den Bergarbeiterstädten wie Gelsenkirchen und Gladbeck trägt. Er attackierte die AfD, die mit ihrer völkischen und rassistischen Hetze gegen Migranten den Menschen weismachen will, es gäbe keine Klassenunterschiede mehr. In Wirklichkeit dient ihre Politik den Superreichen wie Elon Musk, der meint, sich über jedes demokratische Recht und sämtliche Gesetze hinwegsetzen zu können.

Unser gemeinsamer Gesang des Steigerlieds, von Bella Ciao und Antikriegs- und Umweltliedern ließ so manchen Passanten verweilen, mitsingen und schunkeln. Mit Argumenten, Musik, Kaffee und Kuchen, einem schön geschmückten Büchertisch und vor allem mit unseren engagierten Wahlhelfern - zum Teil auch in Bergmannskluft - wurde deutlich - wir sind eine Arbeiterpartei, wir haben einen positiven Plan mit "Make socialism great again!" und hier wird jeder gebraucht, der sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen will.

Hohen Respekt bekamen wir von vielen Menschen, wenn wir mit "Wer AfD wählt, wählt Faschismus!" klare Kante zeigten. "Ihr traut euch was!" meinte ein Wahlhelfer der Grünen und stimmte zu, dass wir im antifaschistischen Kampf gemeinsam vorangehen müssen. In einer kleinen Abschlussrunde unter den WahlhelferInnen war die Bewertung einhellig: Das war ein voller Punktsieg für uns! Herzlichen Dank an Stefan Engel!