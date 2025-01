Kein Fußbreit dem Faschismus! Aktiv für eine sozialistische Jugendbewegung!

Am 11. Januar 2025 werden sich Zehntausende in Riesa gegen die AfD widersetzen. Der Jugendverband REBELL und die MLPD beteiligen sich aktiv an den gemeinsamen Aktionen! Keinen Fußbreit den Faschisten! Wir brauchen eine starke antifaschistische Einheitsfront!

Im Jahr 2024 wurde mit der AfD erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine faschistische Partei bei Landtagswahlen zur stärksten Kraft. Sie steht bereit zur Regierungsbeteiligung. Dabei segelt sie im Fahrwasser einer internationalen faschistischen Tendenz: Einige der mächtigsten Länder der Welt werden mittlerweile faschistisch regiert, darunter auch die USA mit dem neuen Präsidenten Trump. Der AfD wird der Boden bereitet, indem Parteien von CDU bis BSW gerade in der Migrationspolitik ihre Forderungen übernehmen oder sie in den meisten bürgerlichen Medien wie eine normale Partei behandelt wird.

Im Jahr 2024 trugen aber auch über 5 Millionen Menschen antifaschistischen Protest auf Deutschlands Straßen! Nach Riesa mobilisieren Gewerkschaften, Jugendgruppen, Antifa-Gruppen und Parteien – das ist genau richtig so! Heute stehen wir massenhaft vor der Frage: Wie können wir der faschistischen Gefahr wirksam entgegentreten?

Wir brauchen Klarheit über die Hintergründe

Wenn jetzt Elon Musk Wahlwerbung für die AfD in Deutschland macht, dann zeigt das: Die Wurzel des Faschismus liegt im Imperialismus! Konzernchefs wie Musk konkurrieren im internationalen Konkurrenzkampf. Der ist heute bis aufs Äußerste zugespitzt. Demokratische Rechte und Freiheiten, Tarifverträge, Umweltschutzauflagen – all das wird zum Hindernis für Maximalprofite und Weltmarktführerschaft. Und so drängen die Monopole weltweit auf eine reaktionäre Wende, mit der sie auf all das keine Rücksicht mehr nehmen müssen.

Keinen Fußbreit den Faschisten bedeutet auch …

… keinen Fußbreit der faschistischen Demagogie! Der Faschismus braucht eine Massenbasis und betrügt die Leute mit völkischer Demagogie. Es ist richtig, sich den Faschisten mit Blockaden entgegenzustellen. Sich darauf zu reduzieren, führt aber in die Sackgasse. Alice Weidel lag in Umfragen zur Kanzlerkandidatur sogar noch vor Friedrich Merz. Dagegen hilft nur geduldiger, offensiver und massenhafter Kampf um die Denkweise! Das ist eine Lehre der deutschen Arbeiterbewegung aus der Zeit der Weimarer Republik, als genau dieser weltanschauliche Kampf vernachlässigt wurde. REBELL und MLPD haben dabei die Losung: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Wir fordern das Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda, ganz besonders im Internet und Social-Media!

Eine antifaschistische Einheitsfront braucht …

… Menschen von Religion bis Revolution! Es darf nie wieder passieren, dass die Arbeiterbewegung durch den Antikommunismus gespalten wird. Angesichts des Erstarkens des Faschismus ist überparteiliche Zusammenarbeit Trumpf. Antikommunistische Vorbehalte zersetzen das! Lasst uns gemeinsam Gräben überwinden und rücken wir enger zusammen.

Und nicht zuletzt: Wir brauchen eine gesellschaftliche Perspektive!

Es ist zu begrüßen, dass die Leute mit den etablierten Parteien fertig sind, die ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, einen aggressiven Kriegskurs betreiben und demokratische Rechte und Freiheiten abbauen. Die große Suche nach gesellschaftlichen Alternativen muss fortschrittlich beantwortet werden! MLPD und REBELL treten deshalb zur Bundestagswahl an, mit einer Kampagne unter der Losung: Make Socialism great again! Das ist der klare Gegenpol gegen den faschistischen Kurs mit Egoismus und rassistischer Hetze. Hilf auch du dabei mit und werde Teil dieser Bewegung!

Faschismus – das bedeutet Weltkrieg, Umweltkatastrophe und Rückschritt durch und durch! Die Zukunft der Jugend liegt im echten Sozialismus!

Am Samstag ruft der Jugendverband REBELL zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag auf: alle gemeinsam gegen den Faschismus! Am Sonntag rufen wir zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin auf: für die sozialistische Alternative! Sie ist die größte Demonstration für den Sozialismus in Europa. Jedes Jahr gedenken dort Tausende den deutschen Revolutionären Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und dem russischen Revolutionär Lenin. Sie kämpften erbittert gegen den Ersten Weltkrieg und gaben ihr Leben für den Kampf um den Sozialismus. Liebknecht und Luxemburg wurden von faschistischen Freikorps ermordet.

Der Sozialismus ist die Antwort …

… auf die Suche nach der gesellschaftlichen Alternative. Er ist keine Option, sondern der einzige Weg für das Überleben der Menschheit. Genau deshalb fördert der REBELL eine sozialistische Jugendbewegung. Aber was ist das überhaupt?

Die sozialistische Jugendbewegung

greift die Zukunftsinteressen und Kämpfe der Jugend auf und hilft, den Kapitalismus als Wurzel der Probleme zu erkennen. Wer begriffen hat, dass der Kapitalismus heute gesetzmäßig die Existenz der Menschheit zerstört, überwindet auch alle Illusionen in dieses System und kämpft entschlossen für seine Überwindung.

verschafft dem Sozialismus neues Ansehen. Sie fördert den Traum von vereinigten sozialistischen Staaten der Welt, kritisiert aber utopische und verzerrte Sozialismusvorstellungen.

fördert den Meinungsstreit über den Weg zum Sozialismus und die Lehren aus den bisherigen Versuchen des sozialistischen Aufbaus.

sucht die enge Verbindung zu den Massen, statt in „linken Bubbles“ zu bleiben. Sie organisiert den engen Schulterschluss mit der Arbeiterklasse und gewinnt besonders die Arbeiterjugend als treibende Kraft dieser Bewegung.

bündelt die Kräfte im gemeinsamen Kampf gegen Faschismus, Krieg und Militarisierung, Armut und Umweltzerstörung.

organisiert die Kämpfe der Jugend als Schule des gesellschaftsverändernden Kampfs mit Bildungs- und Schulungsarbeit, Literatur, Musik, Konzerten, Sport, usw.

hilft der Jugend, ein sozialistisches Bewusstsein zu entwickeln und dazu, mit Egoismus, Unverbindlichkeit und Selbstbeschäftigung fertig zu werden. Sie organisiert Zusammenhalt, internationale Solidarität und Freundschaft.

Werdet Teil der sozialistischen Jugendbewegung!

Der REBELL steht darin für den echten Sozialismus, der Lehren aus dem revisionistischen Verrat am Sozialismus gezogen hat.

