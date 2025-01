Presseerklärung

Die MLPD hat die Unterschriftensammlung für die Wahlzulassung abgeschlossen!

Pünktlich zum 31.12.2024 hat es die Internationalistische Liste/MLPD geschafft: Innerhalb von sieben Wochen wurden für alle Landeslisten die notwendigen Unterstützungsunterschriften für die Wahlzulassung, und sogar mehr als 10 % Reserve, gesammelt. Das sind mehr als 30.000 Unterschriften. „Damit haben wir alle Voraussetzungen erfüllt, in allen Bundesländern als Internationalistische Liste / MLPD zur Bundestagswahl am 23. Februar anzutreten." so Gabi Fechtner, Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende der MLPD.