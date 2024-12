Aktuelle Information

Seit September: 1 Millionen Industriearbeiter beteiligten sich an Streiks und Protesten

Allein seit September diesen Jahres beteiligten sich über 1 Million Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter an gewerkschaftlichen Streiks und Protesten oder auch an meist noch kleineren selbstständigen Kampfaktionen. Allein im letzten Monaten waren es rund 250.000. Seit August gab es mindestens zwölf selbstständige Streiks mit über 15.000 Beteiligten. Die Losung der VW-Arbeiter „Bundesweit streikbereit“ ist zu einem geflügelten Wort in den Großbetrieben geworden. Das ist in Wahlkampfzeiten eigentlich unüblich.