Kandidatinnen und Kandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD

Landauf, landab werden die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl aufgestellt. Meist ist das kein besonders erbauendes Schauspiel. Konkurrenz und Neid beherrscht oft die Szene. Wenig schmeichelhaft ist auch, welches Bild viele Medien von den Berliner Politikern haben. Nicht wenige gelten als „abgehoben, leblos, realitätsfern" (Focus). Die Soziologin Christiane Bender hält den ganzen Bundestag für „abgehoben und fern der Lebensrealität".

Ein „klares Kontrastprogramm sind die Spitzen-, Listen- und Direktkandidatinnen und -kandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD", so Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD. Sie wurden auf dem Treffen des Bündnisrats des Internationalistischen Bündnis am letzten Wochenende genauer vorgestellt.

„Unsere Leute sind bodenständig, volksverbunden, unbestechlich, konsequent, kämpferisch, charmant und selbstlos", ergänzt er. „Solche Leute gehören in den Bundestag." Sie stehen für „kämpferische Opposition gegen Rechtsentwicklung, faschistische Gefahr, Weltkriegsvorbereitung und globale Umweltkatastrophe". Die meisten treten auch für eine sozialistische Alternative zum krisengebeutelten Kapitalismus ein.

Spitzenkandidatin ist die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner, gleichzeitig Listenführerin von Nordrhein-Westfalen und Direktkandidatin in Essen-Nord II. Mit Charme, Durchsetzungskraft und Klarheit gibt sie Orientierung weit über die MLPD hinaus.

Auf der Landesliste Thüringen und als Direktkandidat in Bottrop-Recklinghausen III tritt Stefan Engel an. Er leitet das theoretische Organ der MLPD Revolutionärer Weg und kann die kompliziertesten Zusammenhänge so erklären, dass ihn jeder Arbeiter versteht.

Der Stahlarbeiter Peter Römmele kandidiert in Duisburg. Er steht mit seinen Kolleginnen und Kollegen mitten im Kampf gegen die Kahlschlagpläne von ThyssenKrupp. Fritz Hofmann, Direktkandidat in Eisenach, war lang Betriebsrat bei Opel und ist Vertreter der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung.

Tassilo Timm, gelernter Gleisbauer, Landesvorsitzender MLPD Thüringen, ist Listenführer Thüringen und Direktkandidat Erfurt. Der Rechtsanwalt Roland Meister steht auf der Landesliste NRW und ist Direktkandidat in Essen III. In Hessen tritt Meik Schöpping, an. Er lebt in Weilburg, ist parteilos, war Seenotretter auf der Juventa. In NRW auf der Liste steht Hans-Werner Rimpel, Velbert, Mitglied der VVN-BdA, Mitarbeiter im Landesaussschuss NRW. In Berlin ist Araki Chaker, Busfahrer, ein Kämpfer für die Freiheit Palästinas, einer der Direktkandidaten.