Erklärung

Regierung zerbricht in Deutschland - Faschist Trump in den USA gewählt - MLPD tritt bundesweit zu Neuwahlen an

Unter der Überschrift "Regierung zerbricht in Deutschland - Faschist Trump in den USA gewählt - MLPD tritt bundesweit zu Neuwahlen an" veröffentlicht das Zentralkomitee der MLPD am heutigen 7. November eine aktuelle Erklärung.