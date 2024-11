250.000 € für die Arbeiterpartei MLPD

Sie steht für die Rebellion der Jugend, die Befreiung der Frau, einen radikalen Umweltschutz und den Kampf gegen ungerechte Kriege. Sie organisiert den Schulterschluss von Arbeiterinnen und Arbeitern, Arbeitslosen, kleinen Rentnern und Geflüchteten. Sie fördert den breiten Zusammenschluss gegen die akute faschistische Gefahr und für eine lebenswerte Zukunft im echten Sozialismus.

Die Monopole wollen diese Neuwahlen für ihren Taktikwechsel zu offenen Angriffen auf die Arbeiterklasse und die Massen nutzen. Dafür stehen die ultrareaktionären Parteien CDU / CSU und FDP sowie die faschistische AfD in den Startlöchern. Auch SPD und Grüne rücken nach rechts. In den USA hat Donald Trump die Präsidentschaftswahl mit einem offen faschistischen Programm gewonnen. Dort droht akut die Errichtung einer faschistischen Diktatur. Die Gegenkräfte sind herausgefordert!

Es wird den Monopolparteien nicht gelingen, den knappen Terminplan auszunutzen, um eine fortschrittliche und revolutionäre Alternative von der Wahl fernzuhalten. Die MLPD setzt alles daran, in allen 16 Bundesländern und mit vielen Direktkandidaten anzutreten und die dafür notwendigen bis zu 60.000 Unterschriften zu sammeln. Danach kommt die Phase, in der Genossinnen und Genossen der MLPD zusammen mit weiteren Wahlkämpfern breit plakatieren und das Auftreten im Internet verstärkt wird. Dafür braucht es 250.000 Euro.

Im Vertrauen auf die Massen wenden wir uns an alle, die von der Ampel und der Rechtsentwicklung aller bürgerlichen Parteien die Nase voll haben. Wer will, dass es so nicht weitergeht, der darf nicht nach rechts oder zum Faschismus gehen. Der muss sich in dieser Situation mit der MLPD zusammenschließen und sie unterstützen. Unter dem Motto „1 Euro für die Arbeiterpartei MLPD. Kampf gegen die Angriffe von Regierung und Monopolen. Vorwärts zur Arbeiteroffensive!" zählt jeder Euro und Cent! Weihnachtsgeld kann gerne der jetzt nötigen Anschubfinanzierung zugutekommen.

Mit herzlichen Grüßen

Klaus Dumberger

Bundesgeschäftsführer

Unser Spendenkonto: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00, GLS Bank Bochum, BIC GENODEM1GLS

Mit PayPal spenden

weitere Spendenmöglichkeiten