Entschiedener Protest gegen die Israelische Offensive auf Rafah!

Monika Gärtner-Engel, Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD zu den Europawahlen, protestiert entschieden gegen die Bombardierung und die begonnene Bodenoffensive der israelischen Armee gegen Rafah.

Sie führt aus: „Am gestrigen 6. Mai wurde in Israel völlig zurecht der 6 Millionen Juden gedacht, die der deutsche Hitlerfaschismus in der Shoah ermordet hat. Ist es nicht der Gipfel des Zynismus, wenn die israelische Regierung am gleichen Tag den Völkermord in Gaza weiter eskaliert? Nie wieder so etwas zuzulassen – das muss die entscheidende Lehre aus der deutschen Geschichte sein!“

Gestern hatte die Hamas einem Abkommen zum sofortigen Waffenstillstand und Freilassung von Geiseln zugestimmt. Die Menschen in Gaza jubelten in der Hoffnung auf Frieden. Kurz danach fielen die ersten Bomben. Netanjahus Verweigerung der Zustimmung zu dem von Ägypten und Katar vorgelegten Abkommen belegt nur, dass Israel nicht Frieden, sondern Krieg will! Aggressiv vertritt es seine imperialistischen Interessen und geht sogar über die taktischen Bedenken der USA oder der EU hinweg.

Monika Gärtner-Engel, die auch Mitautorin des Buches »Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!« ist, prangert auch die Umweltverbrechen dieses Krieges an: »Die ganze Infrastruktur des Lebens der Massen in Gaza wird dem Erdboden gleich gemacht: einem vergifteten, verseuchten, verödeten Erdboden, auf dem keinerlei medizinische Hilfeleistungen, Trinkwasser, Nahrung oder eine gesunde natürliche Umwelt mehr existieren bzw. gedeihen können.«

All diese Verbrechen an Mensch und Natur, so Gärtner-Engel weiter, geschehen nicht nur mit Duldung, sondern mit einer heuchlerischen »uneingeschränkten Solidarität« der deutschen Bundesregierung.

Gärtner-Engel fordert:

Sofortige Einstellung sämtlicher Waffenlieferungen, finanzieller Hilfe und propagandistischer Unterstützung der israelischen Regierung durch die

Bundesregierung! Unterstützung der demokratischen Volksbewegung in Israel gegen die Netanjahu-Regierung und für die sofortige Beendigung der Geiselhaft zahlreicher Zivilisten durch die faschistische Hamas!

Das Fazit von Gärtner-Engel, die auch Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR ist, lautet:

»Die Revolutionärinnen und Revolutionäre der Welt fördern in ihrer Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf besonders die demokratische und säkulare Strömung und eine sozialistische Perspektive. Dann wird die einfache Leitlinie aus dem Solidaritätslied von Bertolt Brecht Wirklichkeit: Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein!«