Interview mit Gabi Fechtner ​„Entscheidungen für die Zukunft herausgefordert"

Eine Besonderheit der Statements von Gabi Fechtner ist, dass sie differenziert, aber immer klar von einem proletarischen Klassenstandpunkt an die Dinge herangeht, statt den gängigen Narrativen zu folgen.

So hört man immer wieder, wer die faschistische Hamas verurteile, müsse die israelische Regierung unterstützen oder wer die Faschisten und Ultrarechten kritisiere,

müsse sich auf die Seite der Ampel oder anderer bürgerlicher Parteien stellen.

So antwortet sie z.B. auf die Frage: "Ist es nicht zu begrüßen, dass die Proteste und Widersprüche zur ­Regierung so zunehmen?" Gabi Fechtner: „Das kann man so absolut nicht sagen.

Auch bei den Widersprüchen zur Regierung ist eine differenzierte Beurteilung gefragt. Wir erleben die tiefste Vertrauenskrise in die bürgerlichen Parteien, die Regierung,

den bürgerlichen Parlamentarismus und seine Institutionen in der Nachkriegsgeschichte.

Aber man muss beachten, dass Teile der Monopole und der nichtmonopolistischen Bourgeoisie eine rechte, ultrareaktionäre bis faschistische „Opposition" aufbauen.

Es gibt also eine fortschrittliche und eine reaktionäre Kritik an der SPD/Grüne/FDP-Regierung und beides tritt nicht selten miteinander vermengt auf."

Ihre Kernthese ist, dass die Massen spüren, „dass die Menschheit vor einem Scheideweg steht: Vorwärts zum gesellschaftsverändernden Kampf mit der Perspektive des echten Sozialismus,

statt mit imperialistischen Weltsystems in Richtung Barbarei. All das spiegelt sich in der komplexen Gemengelage im Kampf um die Denkweise wieder ..."

Sie beantwortet unter anderem folgende Fragen:

Kanzler Scholz behauptete in seiner Neujahrsansprache, dass das Jahr 2023 „Mut macht", dass die Regierung die Krisen bewäl­tigen könne ...

Sich derzeit politisch zu positio­nieren gleicht manchmal einem Minenfeld. Wie geht man da vor?

Ist es nicht zu begrüßen, dass die Proteste und Widersprüche zur ­Regierung so zunehmen?

Bisher hatte die MLPD die AfD ja nicht als faschistische Partei ­eingeschätzt. Warum jetzt die Forderung nach ihrem Verbot?

Die MLPD spricht seit 2015 von einem fortschrittlichen Stimmungs­umschwung unter den Massen. Gleichzeitig sieht man in den Sonntagsfragen eine Mehrheit für CDU/CSU und AfD. Ist das nicht ein Widerspruch?

Die Weltklimakonferenz von Dubai verkündete die frohe Botschaft, dass die Herrschenden in letzter Sekunde doch noch das Notwendige tun würden. Was ist davon zu halten?

Wie kann man angesichts einer solchen (ökologischen) Bedrohung so optimistisch sein?

Was wurde aus den vollmun­digen Versprechen der im­perialistischen Kriegstreiber, (in der Ukraine) Frieden und Freiheit herbeizubomben?

Auf der revisionistischen „Ro­sa-­Luxemburg-Konferenz" am 13. Januar 2024 in Berlin war der „globale Süden" der große Hoff­nungsträger ...

Die bürgerlichen Wirtschaftsprognosen sind so glaubwürdig wie das Kartenlegen. Kann die MLPD uns Klarheit verschaffen?

Glaubst du wenigstens an eine Erholung der deutschen Wirtschaft, wie es für das Jahr 2025 vorausgesagt wird?

Wie beurteilst du die Rolle der MLPD?

Wie weit ist die MLPD mit dem Vorhaben gekommen, dem echten Sozialismus zu neuem Ansehen unter den Massen zu verhelfen?

Geben breite Diskussionen über Fehler im sozialistischen Aufbau oder in der Parteiarbeit nicht dem Antikommunismus Stoff?

Die MLPD und der REBELL sprechen seit kurzem vom Aufbau einer neuen sozialistischen Jugendbewegung. Kannst du das erläutern?

Der Neuformierungs- und Neuorientierungsprozess in der internationalen revolutionären Bewegung scheint sich widersprüchlich zu entwickeln.

Man hört schon von den geplanten nächsten Nummern der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG. Was hat sich die RW-Redaktion vorgenommen?

Was hat sich die MLPD für das Jahr 2024 vorgenommen?

Gerne kann das Interview redaktionell verarbeitet werden. Wir vermitteln auch Gesprächsmöglichkeiten mit Frau Fechtner.

Hier ein Link zum Interview.