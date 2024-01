Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs

Die Broschüre fasst dabei besonders die heißen Eisen an. Zum Beispiel:

Die Aggression Israels entwickelt sich mehr und mehr zum Völkermord;

Kritik an der Nibelungentreue der Bundesregierung;

Der Mythos vom „linken Antisemitismus“. Warum die MLPD gegen Antisemitismus und gegen Zionismus eintritt;

Die MLPD steht auf der Seite des palästinensischen Befreiungskampfs – und gerade deshalb nicht auf Seiten der islamistisch-faschistischen Hamas. Warum Kritiklosigkeit schadet.

Tiefgehende Differenzen über Fragen des palästinensischen Befreiungskampfs in der internationalen revolutionären Bewegung.

Die Broschüre gliedert sich in sechs Abschnitte:

Wir unterstützen den palästinensischen Befreiungskampf und kritisieren die menschenverachtende imperialistische und zionistische Aggression Israels in Gaza Der tiefere Hintergrund des Kriegs liegt im erbitterten Kampf zwischen alten und neuimperialistischen Mächten um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten um Öl, Gas und die geostrategische Lage Der Umgang der deutschen Regierung und der deutschen bürgerlichen Medien und die Unterdrückung der Solidarität mit dem Kampf ist menschenverachtend, doppelzüngig, manipulativ und verlogen Im Unterschied zu vielen revisionistischen, trotzkistischen und kleinbürgerlich-nationalistischen Kräften in der Palästina-Solidaritätsbewegung treten wir für das Existenzrecht Israels ein Wir lassen uns vom proletarischen Internationalismus leiten Zur Solidarität gehört auch die Auseinandersetzung um die richtige Strategie und Taktik des palästinensischen Befreiungskampfs auf der Grundlage revolutionärer und marxistisch-leninistischer Prinzipien

Am 13. Januar führt die Autorin Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, in Berlin eine Diskussionsveranstaltung zu diesem Thema durch. Sie beginnt um 16.30 Uhr im Veranstaltungssaal am Askanierring 93A in Berlin-Spandau. Mehr Informationen dazu hier .

Die Broschüre erscheint im Verlag Neuer Weg, hat 39 Seiten und kostet 3 €, ISBN 978-3-88021-686-0

Und als ePDF 2,49€, ISBN 978-3-88021-687-7

