Die berechtigten Proteste gegen die AfD brauchen Klarheit!

MLPD, Das Wesen der Alternative für Deutschland …. als Wegbereiterin des Faschismus

Die Broschüre klärt über den tatsächlichen Charakter der AfD auf und zerpflückt ihren Nimbus als Partei „des kleinen Mannes“ und „Protestpartei“.

MLPD – die sozialistische Alternative: Eine Abrechnung mit der AfD

Es muss sich tatsächlich radikal etwas ändern! Aber das geht niemals mit, sondern nur gegen rechte und faschistoide Kräfte wie die AfD. Protest ist links! Die richtige Partei dafür ist die revolutionäre Arbeiterpartei

MLPD.

Willi Dickhut, Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD

In Teil III. Werden die Herrschaftsformen und Methoden im Kapitalismus grundlegend erklärt. Das, was Faschismus ist und für was diese Herrschaftsform gebraucht wird, wird wissenschaftlich belegt.

Stefan Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus

In Kapitel II.17 „Die Renaissance faschistischer Ideologien“ wird sich damit auseinandergesetzt, dass diese Renaissance mit der Krise der bürgerlichen Ideologie einhergeht. Es werden die verschiedenen Facetten der faschistischen Ideologie heute auseinandergenommen.

Stefan Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus

Mit einem Kapitel I.4. “Die faschistische Ideologie und die Wandlung des bürgerlichen Antifaschismus“.

Peter Schreiber, IG Farben

In diesem Buch wird die Geschichte eines der mächtigsten deutschen Monopole aufgerollt. Wie die Großkonzerne die Faschisten

hochgepäppelt, in die Regierung gehievt haben. Wie sie KZ's und den Krieg planten, daran verdienten; ihn verloren und danach sich wieder etablierten.. Jeder der 3 Nachfolger der IG Farben ist heute größer und mächtiger.

Willi Dickhut, Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg

Das Buch wurde in den Jahren 1942-1945 unter den Bedingungen der Illegalität als Schulungsmaterial geschrieben. Es hatte eine große Wirkung. Es besticht durch seine dialektisch-materialistische Methode und ist auch heute im antifaschistischen Kampf Hilfe und Anleitung. Zudem ist es ein sehr wichtiges

Geschichtsbuch.

Wolfgang Langhoff, Die Moorsoldaten

Die Moorsoldaten – das waren ab 1933 in den ersten KZ's Arbeiter, Kommunisten, Gewerkschafter, die Torf schaufeln mussten. Dieses Buch ist ein Tatsachenbericht über 13 Monate KZ Börgermoor. Es wurde 1935 in die Schweiz geschmuggelt und war eines der ersten Zeugnisse der faschistischen Gräuel in den KZ's. Aber ebenso über den antifaschistischen, aktiven Widerstand, die Solidarität der überwiegend politischen Gefangenen. Hier entstand auch das bekannteste deutsche antifaschistische Lied „Die Moorsoldaten“.

Walter Radetz, Der Stärkere

Das Leben des Arbeitersportlers Werner Seelenbinder, der in der Weimarer Republik und im Faschismus einer der besten deutschen Ringer war. Er hätte

eine bürgerliche Sportlerkarriere machen können, aber er entscheidet sich für die Mitgliedschaft in der KPD und für den Arbeitersport. Darüber kann er viele

für die sozialistischen Ideen begeistern. Er nützt seine Bekanntheit und Möglichkeiten als international anerkannter Sportler für den antifaschistischen

Widerstand. Ein spannendes Sport- und antifaschistisches Jugendbuch. 2024 jährt sich nach seiner Ermordung durch die Nazis sein 80. Todestag.

