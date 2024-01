Arbeiter und Bauern Hand in Hand – ​gegen Regierung, rechte „Opposition" und Monopole

„Es ist völlig berechtigt, dass Klein- und Mittelbauern am 8. Januar auf die Straße gehen. Sie planen u.a. Sternfahrten, Blockaden und Kundgebungen. Die MLPD unterstützt den Kampf um ihre berechtigten Interessen, wie gegen die Kürzung beim Agrardiesel. Dass die GdL ursprünglich auch bereits ab dem 8. Januar Streiks angekündigt hatte, war völlig richtig. Auch in anderen Belegschaften wächst der Unmut, gibt es Initiativen zu gewerkschaftlichen und selbständigen Kämpfen und Streiks. Als revolutionäre Arbeiterpartei unterstützt die MLPD solche Kämpfe, wenn sie für fortschrittliche Positionen geführt werden. Sie tritt für Verteidigung sozialer Errungenschaften und Umweltschutz auf Kosten der Profite ein. Es ist typisch für die Ampel-Regierung, wenn sie gegen solche Aktionen hetzt und Ruhe und Ordnung einfordert. Wieso sollen denn die Leute ruhig sein, wenn sie immer mehr zur Kasse gebeten werden, damit die großen Monopole ihre Riesen- Subventionen bekommen können?

Peter Weispfenning weist aber auch darauf hin: „Man muss deutlich vor falschen Freunden warnen. So versuchen Bild, AfD, CDU, „Querdenker" und andere rechte Scharfmacher solche Proteste reaktionär umzuleiten. Sie fordern Neuwahlen, damit eine noch offen reaktionärere Regierung ans Ruder kommt. Die Spitzen des Bauernverbands sind eng mit den Großagrariern und Monopolen verbunden und oft auf CDU-Linie. Aber was hat denn die Arbeiterschaft, was hätten die kleinen und mittleren Bauern von einer CDU-Regierung zu erwarten? Noch mehr soziale Kürzungen, noch weniger Umweltschutz, noch mehr Unterstützung der Großkonzerne und Superreichen? Das kann es ja wohl nicht sein. Echte Opposition ist links und fortschrittlich, nicht rechts!