Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!

Umweltbücher gibt es wie Sand am Meer – aber wo finden sie eines, das dies so auf den Punkt bringt?

Die streitbare Neuerscheinung ist der Ergänzungsband zu dem 2014 erschienenen Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Der Ergänzungsband dazu weist nach, dass viele der damaligen Prognosen schneller eintreten als erwartet.

Sturzregen, absterbende Wälder, Überflutungen, Dürrekatastrophen, Wasserknappheit und Tornados – diese ständigen Katastrophenmeldungen in Zeitungen und News-Tickern sind ihnen sicherlich nicht fremd. Das Autorenteam hat gestützt auf 50 Mitautorinnen und -Autoren genauer untersucht, woher die wahre Brisanz in der Umweltfrage kommt. Sie sind auf eine Reihe von irreversiblen Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozessen in der Natur gestoßen, die sich entfalten und das Überleben in immer mehr Regionen in Frage stellen. Auftauen der Permafrostböden, Abschmelzen der Gletscher, Umkippen der Meere – diese Prozesse, die zum Teil bereits irreversibel sind, machen deutlich, dass die globale Umweltkatastrophe bereits begonnen hat.

Die Autoren schreiben:

„Die Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung sind die internationalen Übermonopole, die auf der Jagd nach Maximalprofit gnadenlos und wider besseren Wissens über den dringend nötigen Umweltschutz und akut gebotene Sofortmaßnahmen hinweggehen. Alle, die nicht in der globalen Umweltkatastrophe untergehen wollen, sind heute wie nie zuvor herausgefordert, einen gesellschaftsverändernden Kampf aufzunehmen. Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit! Das Buch macht unmissverständlich klar – eine Rettung der Menschheit wird nur im echten Sozialismus möglich sein."

Das Buch erscheint im Verlag Neuer Weg, hat 134 Seiten und kostet 14,50 Euro. ISBN: 978-3-88021-670-9

Das Buch von Stefan Engel „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" mit seinen 336 Seiten kostet 17,50 Euro (ISBN: 9-783-88021-405-7)

Am 8. Oktober stellen die Autoren die Neuerscheinung ab 10.30 Uhr in Gelsenkirchen vor (Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1). Mehr Informationen dazu hier .

Hier weitere Informationen:

Zu den Autoren:

Stefan Engel, gelernter Schlosser und heute freier Publizist, war 37 Jahre Vorsitzender der MLPD. Seine theoretische Arbeit und sein praktisches Know-how zur Führung von Arbeiterkämpfen stellt er seit Jahrzehnten der revolutionären Arbeiterbewegung, auch international, zur Verfügung. Seit 1991 ist Stefan Engel Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, dem theoretischen Organ der MLPD. Er ist weltweit als marxistisch-leninistischer Theoretiker anerkannt.

Monika Gärtner-Engel ist Internationalismus­verantwortliche der MLPD, Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR und Co-Präsidentin der United Front. Sie ist Mitautorin des Buchs »Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau« und anerkannte Repräsentantin in der internationalen kämpferischen Frauenbewegung.

Gabi Fechtner, gelernte Werkzeugmechanikerin, ist seit April 2017 Vorsitzende der MLPD und damit die erste Arbeiterin an der Spitze einer revolutionären Partei in Deutschland. Sie hat im Kollektiv der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG bereits an verschiedenen Veröffentlichungen mitgearbeitet.

Mehr Informationen zu den Autoren (mit Fotos):

https://www.neuerweg.de/autoren/engel-stefan

https://www.neuerweg.de/autoren/gaertner-engel-monika

https://www.neuerweg.de/autoren/fechtner-gabi

Inhalt

Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!

* Der zwiespältige Charakter der UNO-Klimaberichte 2021–2023

* Von der globalen Umweltkrise zur globalen Umweltkatastrophe

* Wesentliche Merkmale der globalen Umweltkatastrophe

A. Die Entwicklung der bisherigen Hauptmerkmale der globalen Umweltkrise

A.1. Von der Klimakrise zur Weltklimakatastrophe

A.2. Die nachhaltige Zerstörung der Ozonschicht

A.3. Die Gefahr umkippender Weltmeere

A.4. Beschleunigte Vernichtung der Wälder

A.5. Das Artensterben und die Zerstörung von Ökosystemen

A.6. Der immer rücksichtslosere Raubbau an Naturstoffen

A.7. Neue Qualität der Vermüllung, Vergiftung und Verschmutzung der Biosphäre

A.8. Unverantwortliche Renaissance der Atomenergie

A.9. Regionale Umweltkatastrophen in neuer Quantität und Qualität

B. Neue Hauptfaktoren der globalen Umweltkatastrophe

B.10. Irreversible Störungen der Meeresströmungen und Jetwinde

B.11. Extremhitze und -kälte als unmittelbare Bedrohung des

menschlichen Lebens

B.12. Die ungezügelte Ausbreitung von Waldbränden

B.13. Drohende globale Trinkwasserkatastrophe

B.14. Monopolistische Agrarindustrie gefährdet Umwelt und Ernährung der Menschheit

B.15. Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr

B.16. Umweltpolitische Gefahren der imperialistischen Politik im Weltall

B.17. Die globale Umweltkatastrophe erzwingt riesige Fluchtbewegungen

* Die proletarische Strategie und Taktik im Umweltkampf

1. Erweiterung der marxistisch-leninistischen Strategie

2. Die Weiterentwicklung der proletarischen Strategie und Taktik des Umweltkampfs

3. Die erweiterte Strategie und Taktik im Kampf um die Denkweise

4. Merkmale der neuen Qualität des internationalen Umweltkampfs

* Der Aufbau des Sozialismus in der globalen Umweltkatastrophe

* Leitlinien für ein erweitertes Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe