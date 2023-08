Kommt zum Gedenken der Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg in Buchenwald!

Zwischen der Internationalen Bergarbeiterkonferenz und dem 1. Weltkongress der Einheitsfront ist ein guter Zeitpunkt, der antifaschistischen Selbstbefreiung des damaligen Lagers im April 1945 zu gedenken. Es ist eins der wenigen Konzentrationslager gewesen, das sich vor Ankunft der Alliierten selbst befreite. Ein illegales Lagerkomitee unter Führung von Kommunisten aus elf europäischen Ländern hatte diese bewaffnete Widerstandsaktion über Jahre vorbereitet.

Der gesamte Tag inklusive Fahrt von Truckenthal kostet 30 Euro.

Treff ist um 9 Uhr im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal oder um 11 Uhr am Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Nach einer kurzen Begrüßung wird es für die internationalen Teilnehmer eine Führung über die Gedenkstätte geben, an der sich auch Klaus Dimler, Nachkomme eines Buchenwald-Häftlings, beteiligen wird. Die Übersetzung ist gewährleistet. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich mit vorbereiteten Texten in kleinen Gruppen auf dem Gelände kundig machen. Die Ausstellung ist wegen des montäglichen Ruhetags leider geschlossen.

Zum Abschluss der Führung wird auf dem Appellplatz mit einer Darbietung des Jugendverbands REBELL und Chorgesang an die Selbstbefreiung gedacht werden.

Nach einem Picknick auf dem Parkplatz geht es weiter zum Mahnmal am Glockenturm. Nach einer Besichtigung dieser eindrucksvollen antifaschistischen Architektur findet zum Höhepunkt eine Kundgebung vor der Figurengruppe am Glockenturm statt. Vertreter der Einheitsfront und der Bergarbeiterkonferenz werden sprechen. Auch der Jugendverband REBELL und der Chor werden sich kulturell zu Wort melden.

Anschließend geht es zum Abendessen und zur Eröffnung des Weltkongresses zurück nach Truckenthal.

Jeder Antifaschist ist zur Teilnahme eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter Unitedfrontsecretariat@protonmail.com. Blumen können vor Ort erworben werden.