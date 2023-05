Revolutionärer Optimismus echten Sozialismus stoßen auf großes Interesse

In wöchentlichen Treffen organisieren sich Kandidaten, Interessierte und Wahlkämpfer. Dort wird ausgewertet, inhaltlich diskutiert und neue Aktivitäten festgelegt. So zum Beispiel, wie die Hauptlosung „Der Kapitalismus bedroht die Menschheit: Perspektive echter Sozialismus“ ankommt. Sie trifft den Nerv der Menschen und ist Leitlinie dieses Wahlkampfs: „Unser Anspruch ist, dem Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen.“

In einer sozialistischen Forschung werden Hochwasserschutz und der Erhalt von 136 Platanen am Weserdeich eine Einheit bilden. Die klare Positionierung gegen das faschistische Putin-Regime und die NATO gibt viel Stoff zur Diskussion. Die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine findet immer mehr Zustimmung.

Die Aufgeschlossenheit gegenüber der MLPD ist aber auch mit Nachdenklichkeit und Fragen verbunden: Kann eine solidarische, proletarische Denkweise in einer sozialistischen Gesellschaft gegenüber dem Egoismus und der Verachtung von Mensch und Natur der bürgerlichen Weltanschauung überlegen werden? Insofern ist der Bremer Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD auch eine Schule für die Offensive, um dem Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen.